Талибы провели первую экономическую конференцию в Кабуле

CentralAsia (CA) - Однодневная экономическая конференция была организована талибами в Кабуле 19 января. Конференция была проведена, когда Афганистан балансирует на грани гуманитарной катастрофы и экономического коллапса, передает Associated Press.

Назначенный талибами премьер-министр мулла Мохаммад Хасан Ахунд председательствовал на встрече в президентском дворце в Кабуле, что для него было редким публичным появлением.

В своем выступлении Ахунд призвал к освобождению замороженных активов Афганистана, заявив, что его администрация не просит денег. «Помощь, о которой мы просим, предназначена не для чиновников правительства, а для бедной нации», — сказал он.

Также присутствовал его заместитель мулла Абдул Гани Барадар, ведущий переговорщик по соглашению 2020 года с Соединенными Штатами, которое подготовило почву для вывода последних войск США и НАТО из Афганистана. Министр финансов «Талибана» мулла Хидаятулла Бадри заявил собравшимся, что экономика Афганистана нуждается в активах на миллиарды долларов, замороженных за границей.

Глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс, выступая на конференции, подчеркнула необходимость того, чтобы «Талибан» был инклюзивным и гарантировал права меньшинств и женщин. «Экономика процветает только тогда, когда женщины и все слои общества являются равноправными участниками», — предупредила она.

Активы Кабула за границей, в основном в США, были заморожены после того, как в середине августа страну захватили талибы. Международное сообщество не решается официально признать правительство талибов, опасаясь, что они могут применить некоторые из тех же суровых мер, что и при их предыдущем правлении 20 лет назад.

Согласно докладу Международной организации труда (МОТ), опубликованному в среду, более полумиллиона человек остались без работы. Больше всего от роста безработицы пострадали женщины. В докладе говорится, что компании изо всех сил пытаются удержаться на плаву, поскольку тысячи афганцев ежедневно бегут из страны, говорится в докладе, предупреждающем о более мрачных перспективах в 2022 году, когда работы станет еще меньше.

В 2020 году женщины занимали примерно каждую пятую работу в Афганистане, но в настоящее время им не позволяют работать в некоторых областях. Образование для девочек также было ограничено, хотя лидеры «Талибана» заявили, что надеются открыть все школы для девочек по всей стране в конце марта.

Тем не менее, Лайонс упомянула некоторые из ярких моментов, а также предупредила, что гуманитарные потребности огромны — 1 млн детей рискуют умереть от голода, почти 90% населения находится за чертой бедности, а голод угрожает 2/3 населению Афганистана. ООН предупредила, что 8,7 млн афганцев находятся на грани голодной смерти.

Через пять месяцев после их правления «экспорт также впервые достиг отметки в 1 млрд долларов, была произведена выплата заработной платы государственным служащим», — сказала Лайонс и похвалила «Талибан» за их новый бюджет, исключительно «финансируемый национальным доходом и не зависящий от каких-либо донорских грантов».

Лайонс заявила, что примирение с новыми правителями талибов имеет решающее значение для экономического выживания Афганистана, заявив, что международное сообщество добилось определенных успехов в получении дополнительной ликвидности в Афганистане и даже в поиске способов позволить талибам оплачивать некоторые счета за импорт, в том числе за электроэнергию.

«Важнейшим из этих достижений является принятие национального бюджета, который впервые полностью финансируется за счет национальных доходов», — сказал Лайонс. Предыдущие афганские правительства, поддерживаемые США, преследовались широко распространенной коррупцией. В 2020 году Transparency International включила Афганистан в число самых коррумпированных стран мира.

Лайонс сказал, что талибам предстоит многое сделать, чтобы завоевать доверие тех, кто работал на предыдущее правительство, или даже множества афганцев, в том числе многих профессионалов, бежавших из страха перед новыми правителями.

Лайонс добавил, что международное сообщество останется приверженным делу афганского народа. «Мы стремимся продолжать работать с вами, чтобы служить и поддерживать народ Афганистана», — сказала она.

В конференции также приняли участие представители гуманитарных организаций и дипломатического корпуса, все еще находящиеся в Афганистане, а также представители частного бизнеса, ученые и министры кабинета талибов.

Призывы к раздаче денег выросли в последние недели. Сенатор-демократ Берни Сандерс во вторник написал в Твиттере обращение к президенту Джо Байдену.

«Афганистан стоит на пороге гуманитарной катастрофы. Я призываю администрацию Байдена немедленно разблокировать миллиарды замороженных государственных средств Афганистана, чтобы помочь предотвратить этот кризис и предотвратить гибель миллионов людей», — написал Сандерс в Twitter.

Тем временем бывший командир талибов Мохаммад Амир, его сын и двое других были убиты, когда боевики открыли огонь по их машине в северо-восточной провинции Кунар, по словам начальника отдела культуры и информации провинции Маулви Наджибуллы. В результате нападения также были ранены семь человек, которые, по его словам, стали результатом личного спора.