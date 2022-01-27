83 самолета иностранных авиакомпаний поставлены на ТО и ремонт монгольской авиакомпании МИАТ

CentralAsia (MNG) - 25 января министр дорог и транспорта Л.Халтар посетил с рабочим визитом МИАТ Монгольской авиалинии.

Министр дорог и транспорта передал генеральному директору МИАТ Б.Мөнхтамиру копию Закона о налоге на добавленную стоимость, Закона о таможне и Закона о таможенных тарифах и пошлинах с новыми поправками. Поправки были одобрены парламентом 30 декабря 2021 года.

В ходе визита министра генеральный директор МИАТ Б.Мөнхтамир представил текущее состояние деятельности компании, финансовые трудности и принимаемые меры, а также планы на будущее.

Министр дорог и транспорта Л.Халтар также ознакомился с ходом текущего ремонта самолета B737-800 и выразил пожелание инженерам компании дальнейших успехов на мировом рынке.

Всего с 2014 года в ТОиР МИАТ отремонтировано 83 воздушных судна иностранных авиакомпаний.

На сегодняшний день сотрудники ТОиР проводят работы по техническому обслуживанию самолета В737-800 с регистрационным номером VQ-BRF авиакомпании Royal Flight Российской Федерации. Это второй самолет, который будет отремонтирован к 2022 году. Т. Аюуш, директор департамента технического обслуживания самолетов, сказал, что они поставили перед собой большую цель ремонтировать самолеты Boeng в будущем.

«Самый важный вопрос в авиационной отрасли — это безопасность. Каждый день приходится говорить себе, напоминать коллегам и предъявлять требования. Посторонние критикуют монгольские авиалинии за высокие цены на билеты. Пора избавиться от этой критики. Поэтому правительство Монголии поручило провести либерализацию воздушного транспорта. Чтобы реализовать это, мы будем работать с Министерством природы, окружающей среды и туризма, туристическими компаниями и неправительственными организациями. В связи с этим нам необходимо привлечь как можно больше иностранных туристов, принять меры по снижению стоимости билетов, сосредоточиться на повышении качества обслуживания, тесно сотрудничать с другими авиакомпаниями», - сказал министр.

«В 2022 году мы подпишем соглашение о прямом воздушном сообщении с США. В дальнейшем мы планируем подписать соглашение о воздушном сообщении с Кувейтом и Катаром. Так что на этом уровне будет рыночная конкуренция. Нам нужно поработать над планом по улучшению управления полетами и принять дополнительные меры для обмена номерами рейсов».

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