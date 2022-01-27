Подписан договор на поставку электроэнергии на шахту Оюу-Толгой внутри страны, - Минэнерго Монголии

CentralAsia (MNG) - Вчера в Минэнерго Монголии подписали договор на поставку электроэнергии на рудник Оюу-Толгой из внутренних источников. В частности, между Национальной сетью передачи электроэнергии, Южной распределительной сетью, Национальным диспетчерским центром и ООО «Оюу-Толгой» подписан долгосрочный договор на энергоснабжение Оюу-Толгой.

Открывая церемонию подписания, министр энергетики Н.Тавинбэх сказал: «Принятие решения о подаче электроэнергии на подземный рудник «Оюу-Толгой» совпадает с моментом, когда подземный рудник «Оюу-Толгой» готов к открытию, является важным событием в экономике и секторе энергетики нашей страны».

«Подписание этого соглашения сегодня гарантирует большой объем доходов для экономики и энергетического сектора нашей страны в ближайшем будущем. Это связано с тем, что оформление контракта оставит внутри страны не менее 120 миллионов долларов в год на импортные пошлины. Соответственно уменьшится отток иностранной валюты. Соглашение будет заключено на 20 лет, с ежегодной поставкой электроэнергии не менее чем на 120 миллионов долларов США. Для обеспечения электроэнергией Оюу-Толгой необходимы определенные приготовления, такие как строительство электростанции в Таван-Толгое. Строительство электростанции займет как минимум четыре года. Однако с вводом в эксплуатацию первого блока станции с 2024 года станет возможным обеспечение электроэнергией проекта «Оюу Толгой». Соглашение также станет правовым актом для привлечения инвестиций, необходимых для технической модернизации Таван-Толгойской ТЭС и энергетического сектора», - сказал Тавинбэх.

Армандо Торрес, генеральный директор ООО «Оюу-Толгой», присутствовавший на церемонии и подписавший соглашение, подчеркнул, что электричество является жизненно важным для шахты и что шахте Оюу-Толгой требуется очень надежное электроснабжение для безопасной и непрерывной работы. Министерство энергетики заявило, что оно будет удовлетворять эту потребность из ряда источников. Уверен, что это соглашение является взаимовыгодным решением. Это один из результатов эффективного и взаимовыгодного сотрудничества Правительства Монголии и Оюу-Толгой. Армандо Торрес отметил, что решение Монголии поставлять энергию внутри страны увеличит вклад и прибыль Оюу-Толгой.

Правительство Монголии поэтапно осуществляет мероприятия по вводу в эксплуатацию экономически важных месторождений полезных ископаемых Южной Гоби, таких как Нарийнсухайт, Овоот-Толгой, Таван-Толгой, медно-золотое месторождение Оюу- Толгой, месторождения Цагаансуварга и Шивээ-Овоо. В 2021 году для питания этих месторождений от отечественной энергосистемы были построены 670 км ЛЭП 220 кВ (киловольт) и три крупные подстанции 220 кВ. Правительство также приняло решение построить Таван-Толгойскую ТЭС мощностью 450 мегаватт, которая заменит электричество, импортируемое шахтой Оюу-Толгой из энергосистемы Внутренней Монголии Китая.

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