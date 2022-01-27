Рахмон выступил на саммите «Центральная Азия - Индия»

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял участие в первой встрече саммита глав государств "Центральная Азия - Индия", которая прошла в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Саммит прошел под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди.

В мероприятии также участвовали: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Участники саммита обсудили сотрудничество стран Центральной Азии и Индии, а также перспективы их дальнейшего развития.

Саммит был посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и Индией.

Также, учитывая сложную международную обстановку, большое внимание уделили безопасности. В числе приоритетных задач была названа борьба с терроризмом и всеми формами экстремизма, транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

Глава Таджикистана назвал основным достижением встречи нынешний уровень дружественных отношений и взаимного политического доверия, а также нарастающий процесс сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической сфере и в областях культуры и безопасности.

Наряду с этим, таджикский лидер подчеркнул, что Индия сейчас является важным партнером в регионе, и Таджикистан с оптимизмом смотрит в будущее разноплановых отношений с этой страной.

Прежде всего на встрече Рахмон подчеркнул приоритетность торгово-экономического сотрудничества и наличие больших перспектив в этом направлении.

В этом контексте был также отмечен активный процесс укрепления торгово-экономических связей в Центральной Азии в последние годы и нарастающая экономическая динамика, характерная для всего региона.

В рамках диалога "Центральная Азия - Индия" было предложено разработать программу конкретных мер по эффективной реализации торгового потенциала стран региона.

На саммите отметили наличие широких возможностей в направлении инвестиций для совместной реализации проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и инфраструктуры, сельского хозяйства.

Рахмон подчеркнул, что Таджикистан заинтересован в создании совместных с Индией производств в сферах пищевой и легкой промышленности, особенно в текстильной, химической, медицинской промышленности, фармацевтике, обработке драгоценных и полудрагоценных камней.

В этом контексте, глава государства также подчеркнул, что сотрудничество в сфере энергетики имеет большое значение для устойчивого развития экономики, и Таджикистан уделяет особое внимание налаживанию и укреплению сотрудничества в целях расширения мощностей по генерации "зеленой энергии" из возобновляемых источников.

Наряду с этим, расширение транспортно-коммуникационных связей также считается важным фактором укрепления торгово-экономического сотрудничества между странами региона и Индией. В этом процессе лидер республики подтверждил заинтересованность таджикской стороны в развитии транспортной магистрали по маршруту "Мумбай - Чабахар - Центральная Азия".

Таджикский президент выразил мнение, что значение продовольственной безопасности возрастает и требует активного взаимодействия стран саммита в аграрном секторе.

Также в процессе переговоров отметили усиление негативных изменений климата на экономику стран, в том числе на аграрный сектор.

В связи с чем Рахмон определил совместное взаимодействие между странами региона и Индией в области охраны окружающей среды и биологического разнообразия в качестве одного из приоритетных направлений сотрудничества

Дальнейшее укрепление культурно-гуманитарных связей также считают важным в рамках сотрудничества стран ЦА и Индии.

В дополнение к этому, лидеры стран решили объединить усилия по укреплению сотрудничества в сферах образования, туризма и здравоохранения.

Дальнейшее сотрудничество против распространения новой коронавирусной инфекции и предотвращения ее последствий, а также расширение возможностей совместного производства медицинских препаратов медицинского назначения также отметили в числе важных задач.

В этом контексте внимание участников встречи было привлечено на сложную ситуацию в Афганистане и поддержку призыва Организации Объединенных Наций о необходимости оказания гуманитарной помощи многострадальному народу Афганистана.

В завершение встречи Эмомали Рахмон подчеркнул важность дальнейшего развития взаимодействия стран региона в формате "Центральная Азия и Индия". Он напомнил об опыте конструктивного многостороннего сотрудничества в регионе, особенно в рамках ООН, ШОС, СВМДА,

По итогам саммита участники меропрития приняли совместную декларацию.

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