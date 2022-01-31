В Монголии идет подготовка к открытию в марте железной дороги Таван-Толгой — Зуунбаян

CentralAsia (MNG) - Пробный рейс на участке Таван-Толгой — Зуунбаян протяженностью 416,1 км планируется начать 15 марта текущего года, сообщил генеральный директор ГАК «Монгольская железная дорога» О.Батнасан во время рабочего визита Министра дорог и транспорта Л.Халтар на предприятие.

Министр ознакомился с деятельностью ГАК «Монгольская железная дорога», ООО «Таван-Толгойская железная дорога», ООО «Зуунбаянская железная дорога», а также с текущим реализуемым проектом и поручил компаниям обеспечить подготовку к запуску железнодорожного транспорта. по маршруту Таван-Толгой — Зуунбаян. Отметив, что техническая комиссия министерства оценила строительство железной дороги как качественное, он подчеркнул важность сдачи дороги в срок.

Министр поручил соответствующим должностным лицам открыть в срок железную дорогу Таван-Толгой — Зуунбаян и завершить строительство железной дороги Таван-Толгой —Гашуунсухайт.

«Кроме того, планируется организовать встречи с инвесторами, чтобы в марте начать строительство проекта по прокладке железных дорог в западном и восточном регионах», - сказал министр автомобильных дорог и транспорта Л.Халтар и поручил чиновникам начать строительство проекта 13-километровой железной дороги по маршруту Шивэхурэн — Сэхэ.

В ходе встречи генеральный директор ООО «Таван-Толгойская железная дорога» Н.Удаанжаргал также представил ход реализации реализуемых проектов. В настоящее время компания отвечает за реализацию проектов железной дороги протяженностью 233,6 км в направлении Таван-Толгой —Гашуунсухайт, 22-километровой железной дороги, соединяющей железные дороги Таван-Толгой —Гашуунсухайт и Таван-Толгой — Зуунбаян, а также железной дороги Богдхан.

Подчеркнув, что строительство железной дороги Таван-Толгой —Гашуунсухайт должно быть завершено к 1 июля, министр Л.Халтар поручил чиновникам завершить в первом квартале года ТЭО по созданию терминала на базе погранперехода Гашуунсухайт и полностью обеспечить подготовку на строительство железной дороги по маршруту Гашуунсухайт — Ганцмод и начать ее строительство 1 мая.

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