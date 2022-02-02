Российские географы организуют экспедицию в Узбекистан для изучения роли русского языка и культуры

CentralAsia (UZ) - Сотрудники и студенты кафедры экономической и социальной географии географического факультета МГУ имени Ломоносова приступили к экспедиционным работам в Центральной Азии, сообщает ВОО «Русское географическое общество».

Молодые ученые из России планируют изучить современные трансформации экономики, а также роль русского языка и русской культуры в Кыргызстане и Узбекистане.

Экспедиционный маршрут пройдет через города Ош (Кыргызстан), Андижан, Наманган, Чуст и Коканд. Также запланировано посещение Ташкента, Самарканда и Бухары.

Отмечается, что в декабре 2021 года в рамках проекта «Постсоветское пространство глазами географов: 30 лет спустя» географы МГУ приняли участие в экспедиции в Армению, в ходе которой они изучили 12 городов и сельских поселений.