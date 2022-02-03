Бывший премьер Казахстана Кажегельдин рассказал о фондах Нурсултана Назарбаева. Видео 

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CentralAsia (KZ) - Бывший премьер-министр Казахстана Акежан Кажегельдин рассказал о фондах первого президента РК Нурсултана Назарбаева в интервью «Гиперборею».

Акежан Кажегельдин в 1994-1997 годы был премьер-министром Казахстана.

По его словам, фонды Назарбаева — Фонд первого президента Казахстана (закрылся в 2021 году), Назарбаев Фонд, Фонд Нурсултана Назарбаева, Фонд «Демеу», «Елбасы Фонд») — это так называемая структура холдинга.

«Это действительно 6 яиц в одной корзине и корзина принадлежит ему (Назарбаеву), но не прямо. Он был потрясен расследованием «Казахгейт» («Казахгейт» — коррупционный скандал в 2000 годах вокруг взяток советника Назарбаева и сотрудника ЦРУ Джеймса Гиффена) и вынес оттуда урок, что в будущем он напрямую не будет ничем владеть, будет иметь подставные фигуры. И с этого времени начался строительство и восхождение «Фонда первого президента», - сказал бывший премьер.

Со слов Кажегельдина, Фонд первого президента целиком и полностью держится на Фонде развития Казахстана, который был создан «в наше время».

«Он был создан при Даулете Сембаеве [первый вице-премьер РК в 1991-1993 годах, глава Нацбанка РК в 1993-1996 годах), но он был пустой. Мы туда накачали денег. Там были деньги, переведенные нефтяными компаниями со сделки бонусы и прямые платежи за активы. Все это потом перешло в «Фонд первого президента», - рассказал он.

«Если вы помните заявление Имангали Тасмаганбетова [премьер-министр РК в 2002-2003 годах] то, что мы держали деньги, он говорил о деньгах, которые там лежат. Потом вот эти деньги стали постепенно называться Фонд первого президента. Он использовал для нации этот фонд как будто он будет помогать нам развиваться, а в итогt он превратился в частную структуру, в частное предприятие. Это все те же деньги, о которых написал ОССRP. Это деньги частного фонда», - рассказал он.

Формально сейчас существует в Казахстане одно частное предприятие и оно находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Активы находятся в наличии в разных странах, включая ОАЭ, Гонконг, Сингапур, Маврикий, Сейшельские острова. Там огромные деньги и я думаю, что Назарбаев ими давно практически не только не управляет, но и не знает, не видит баланса между этих фондов порядка многих лет», - сказал бывший премьер.

Назарбаев с цифрами такого рода никогда не дружил и не понимал, а люди, как правило, кружили вокруг него. Вокруг него существовала сеть «паутин людей», которая предлагала всякие варианты, сказал он.

Кажегельдин сказал, что казахстанский инвестиционный холдинг «Самрук» был создан для того, чтобы красть деньги, не для того, чтобы развивать страну. «Это дурилка законным путем красть деньги, и если Токаев думает, что «Самрук» — это будущее страны, то он глубоко ошибается», - сказал он.

По словам экс-премьера, есть два человека, которые могут собрать эти фонды и их активы это — племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды и Айгуль Нуриева [входила в рейтинг Forbes «50 богатейших бизнесменов Казахстана (май 2019)»].

Кажегельдин также заявил, что Фонд первого президента, который закрылся 2021 году и его активы перевели в Фонд Назарбаева.

«Они перебрасывают [активы], но это не может уйти. Транзакции имеют следы не только денежные [переводы денег], есть еще следы транзакции активов. Вы переписываете одно в другое. Все остается. Все оставляет следы», - заключил бывший чиновник.

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