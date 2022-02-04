Бывший премьер Казахстана Кажегельдин рассказал о ближайшем круге Нурсултана Назарбаева. Видео 

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CentralAsia (KZ) - Бывший премьер-министр Казахстана Акежан Кажегельдин в интервью «Гиперборею» рассказал, как рождались состояния ближнего круга первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Так, речь идет, по его словам, об его «придворных олигархах» (Александр Машкевич, Патох Шодиев, Алиджан Ибрагимов, Булат Утемуратов, Владимир Ким) и членах семьи (Дарига Назарбаева, Рахат Алиев, Тимур Кулибаев, Болат Назарбаев, Кайрат Сатыбалды и др.)

Акежан Кажегельдин в 1994-1997 годы был премьер-министром Казахстана.

По словам бывшего премьера, миллиардеры и члены «Евразийской группы» Александр Машкевич, Патох Шодиев, покойный Алиджан Ибрагимов до 1999 года были менеджерами, а реальными инвесторами во всех этих проектах были два брата по фамилии Рубен (Дэвид и Саймон).

Дэвид Рубен (1941 года рождения) и Саймон Рубен (1944 года рождения) — британские бизнесмены, выходцы из Индии. Они являются одними из богатейших резидентов Великобритании. В начале 90-х годов их компания Trans-World Group зашла на российский рынок и купила контрольные пакеты акций Братского и Красноярского алюминиевых заводов. В 1994 году братья Рубены познакомились с Олегом Дерипаска, который на тот момент контролировал Саянский алюминиевый завод. Братья Рубены, Дерипаска и братья Черные (Михаил, Лев) заключили союз, которые позволил им консолидировать большую часть алюминиевой промышленности России (7% мирового производства алюминия). Группа также контролировала Павлодарский алюминиевый завод в Казахстане, производивший глинозем для российских предприятий. Сейчас АО «Алюминий Казахстана» входит в «Евразийскую группу».

«Это очень богатые люди [братья Рубены], им принадлежит четверть района Мейфэр, особенно район Шеперд Маркета. Они владеют отелями, ресторанами. Они были хозяевами в 1999 году. Они были главными инвесторами в компании, в которую пришли Донской ГОК, в Актюбинский ферросплавный завод, Аксуский ферросплавный завод, и ныне Аксускую ГРЭС. Они были хозяева, они дали деньги. С 1999 года все поменялось. У них не было денег [у Машкевича, Шодиева, Ибрагимова]. Они пришли на деньги братьев Рубен», - сказал бывший чиновник.

Кажегельдин объяснил, что первые деньги пришли через швейцарский банк UBS.

«Приехала группа швейцарских банкиров, встретилась с Назарбаевым. Я получил звонок от него и он мне предложил с ними встретиться в резиденции правительства Казахстана. Они представили три проекта, в которые они хотят вступить, сказали: «У нас есть клиент, который хочет инвестировать в таких условиях, о которых вы недавно объявили». А именно — получить в управление 40% акций без приобретения, погасить все долги, которые на тот момент образовались, внести рабочий капитал и начать производить продукцию, которую они до этого производили, но временно остановились. На этих условиях было подписано соглашение первичное и их клиентами были — братья Рубены. А операторами были Машкевич, Шодиев, Ибрагимов». А эта группа («Евразийская группа») встала за счет братьев Рубен.

Что касается Владимира Кима — президента KAZ Minerals, то Кажегельдин сказал, что он поднялся за счет денег Samsung, так же, как и «Евразийская группа» встала за счет братьев Рубен.

Как появился Samsung в Казахстане?

Бывший премьер рассказал, что делегация Казахстана в 1995 году летала в Южную Корею. Состав делегации наполовину состоял из бизнесменов — этнических корейцев. Таким образом, в Казахстан прилетели представители европейской дочерней компании Samsung. Они были ответственны за все проекты, связанные с Европой, Восточной Европой и бывшими странами СССР на тот момент.

На вопрос, каким образом Владимир Ким связан с олигархом Владимиром Ни, Кажегельдин ответил, что никаким.

«Владимир Ким связан, прежде всего, с Нуртаем Абыкаевым [руководил аппаратом президента в 1990-1995 годах, Администрацией президента в 2002-2004 годах, был председателем КНБ в 1998-1999 годах и в 2010-2015 годах]. Они вместе работали в Ауэзовском районе в Алматы. Абыкаев был первым секретарем ЦК Компартии, а Ким был комсомольским секретарем.

С Владимиром Ни [многолетний помощник и соратник Нурсултана Назарбаева] Владимир Ким сотрудничал уже как кореец с корейцем, потому что Владимир Ни — карагандинец. Он приехал вместе с Назарбаевым в Алматы из Караганды, это очень близкий и преданный семье человек и по большому счету он патронировал Владимира Кима, как кореец корейца. Прямого отношения, истории и предыстории они вдвоем не имели», - объяснил он.

Кажегельдин сказал, что компания «Казахмыс», которая в основном занимается добычей и переработкой медной руды — это такой двуликий Янус: «Есть «Казахмыс» для Запада и есть «Казахмыс» казахский. Там еще в совете директоров был, и по-моему, до сих пор находится Болат Назарбаев — большой знаток горнодобывающей промышленности и особенно цветной металлургии».

«Деление «Казахмыс» в моем понимании произошло по одной простой причине — нужно было уходить от всеобщего ока публичной компании, разделиться, передать часть активов, остатки и контроль над ними племяннику Назарбаева — Кайрату Сатыбалды и остатки, на которые имел право председатель СД KAZ Minerals Олег Новайчук на территории России. Эта сделка должна быть тщательно рассмотрена, расследована с точки зрения интересов Казахстана. Она с самого начала и до сегодняшнего дня имеет основания быть подозреваемой в коррупции», - рассказал Кажегельдин.

Также бывший премьер Казахстана сравнил государственные институты России и Казахстана.

«Я абсолютно уверен, что так же, как и Борис Ельцин, президент России Владимир Путин напрямую не владеет ничем. Россия — это государство с долгой историей. Это действительно государство, там есть институты, которые внимательно за всеми следят. Я уверен, он [Путин] напрямую ни с чем не связан, но это не значит, что у него нет никаких интересов, но эта история не такая, как казахская.

Казахская история простая как пряник: у нас что бы ни происходило, а все хотят все-таки чем-то владеть. Это дошло до абсурда, поэтому этот абсурд выродился в такую коррупцию, а эта коррупция разрушила институты государства. Поэтому это хвалебное государство, стабильное в ночь с 5 на 6 января в Алматы развалилось, как картонная коробка. Вот и вся история. Российское государство — институт более строгий и это государство — в отличие от нас [казахов]. Мы еще строим, а они живут», - рассказал Кажегельдин.

Также экс-премьер Казахстана рассказал и о Булате Утемуратове — главном акционере группы компании «Верный Капитал».

«В годы работы нашего правительства он был замминистра, а потом был послом в Швейцарской конфедерации. С точки зрения бизнеса он не бизнесмен, он никто. Он представляет чужие капиталы и представляется как бизнесмен. С точки зрения истории «АТФ» [Алматинский торгово-финансовый банк] и со всеми последующими транзакциями этот человек, за которым стоят деньги не его, а деньги Нурсултана Назарбаева», - сказал бывший чиновник.

Также Кажегельдин рассказал о муже средней дочери Назарбаева Динары — Тимуре Кулибаеве.

По его словам, Кулибаев — самый богатый член семьи Назарбаева и его главный капитал — это не «Народный Банк» «это всего лишь ширма».

«Весь его капитал связан с транзакциями, связанными с активами государства на мировом и местном рынке. Все эти деньги уходили и продолжают уходить в структуру, которую он до сих пор контролирует. Это самый богатый человек в семье. Он богаче, чем Назарбаев», - сказал Кажегельдин.

По словам экс-премьера Казахстана, активы брата Назарбаева — Болата, которыми он владеет в разных структурах, огромны.

«Он тоже человек больной и он передал управление своими активами своему сыну и своим племянникам [первый заместитель председателя КНБ РК с 25.12.2015 по 17.01.2022 годы, Самат Абиш и бизнесмен Кайрат Сатыбалды]. Кроме того, они владели практически всей продажей алкогольной продукции, также в их распоряжении находилась и государственная таможенная служба», - сказал Кажегельдин.

Болат Назарбаев был очень влиятельный и не случайно, сказал он.

«Он покинул страну только 6 января. Он уехал на машине в Бишкек и оттуда улетел. Вся семья улетела. Поэтому, когда возникает вопрос «кто за этим всем стоял», первый вопрос, который нужно задать: «Кому это все выгодно?». Когда вы найдете ответ на этот вопрос, вы узнаете, кто за этим стоял», - заявил бывший премьер РК.

Также Кажегельдин рассказал, что Дарига Назарбаева [старшая дочь Нурсултана Назарбаева] является со своим старшим сыном и дочерью наследниками большей части того, что им оставил Рахат Алиев [муж Дариги, умер в 2015 году].

«Они вместе участвовали в приобретении этих активов. Очень часто преступным путем, путем захвата, рэкета. В случаи с «Нурбанком» это было вообще преступное приобретение активов, закончившееся тем, что Дариге переписали 2 погибших банкира свои активы в том числе, не имеющие никакого отношения к самому банку напрямую. Дариге принадлежат активы, которые Рахат заставил ливанского предпринимателя переписать на его имя.

Дарига до сих пор владеет активами, которые были отняты у Серика Ахымбеков [казахский политический деятель]. Дарига и Рахат продали присвоенную государственную компанию «Хабар» государству и получили большие деньги ($100 млн). Это особый случай, и возможно, из-за этого и погиб [возможно, имеется в виду Рахат Алиев]. Выводили за рубеж деньги, никогда не платили налоги в стране. Если проследить все, что произошло от Казахстана во всех других западных странах, они совершили целую серию так называемых предикатных преступлений, т.е финансовых. Поэтому Казахстан захочет разобраться с возвратом, как это будет сделано», - рассказал Кажегельдин.

По его словам, после того, как в 2015 году Рахат Алиев покончил с собой в австрийской тюрьме, Нурсултан Назарбаев дал приказ прокуратуре Казахстана и всем соответствующим органам прекратить преследование в отношении Р.Алиева, потому что это грозило разоблачением активов, которые принадлежали всей семье, включая Дариге Назарбаевой.

Кажегельдин заявил, что доказательства об участии бывшего мужа Дариги Рахата Алиева в гибели Алтынбека Сарсенбаева [лидер оппозиции] находятся в архивах ФБР США.

«Была пресс-конференция, которую провел заместитель генерального прокурора Казахстана Кратченко при участии поверенного в делах США в Казахстане господина Напера. Обратились в архивы прокуратуры и суда федеральной земли Вены в Австрийскую республику, чтобы получить абсолютно все доказательства. Это не публикации в прессе — это факты. Для того, чтобы вынести реальное решение по этому поводу, надо, чтобы правооохранительные органы Казахстана довели расследование до конца, а то, что приобретено незаконным путем, сейчас находится в руках органов власти этих стран», - рассказал Кажегельдин.

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