Брат Назарбаева перечислил 1 млрд тенге ($2,3 млн) в фонд «Қазақстан халқына»

Болат Назарбаев

CentralAsia (KZ) - Благотворительный фонд «Салиқалы Ұрпақ», основателем которого является Болат Назарбаев - младший брат Нурсултана Назарбаева, перечислил 1 млрд тенге ($2 млн 343 тыс. 495) в социальный фонд «Қазақстан халқына» («Народу Казахстана»).

О сумме пожертвования сообщается на сайте фонда «Салиқалы Ұрпақ».

«От имени коллектива и руководства фонда «Салиқалы Ұрпақ» приносим искренние соболезнования жертвам трагического января. В это трудное для страны время мы должны объединиться вокруг главы государства и помочь народу Казахстана», - приводятся слова директора фонда Касыма Касабеков.

Как указано на сайте организации, фонд «Салиқалы Ұрпақ» начал работу в 2016 году. За пять лет работы реализованы благотворительные проекты на сумму более 1 млрд тенге в сфере образования, здравоохранения, поддержки уязвимых слоев населения.

По информации из открытых источников, Болат Назарбаев является руководителем холдинга «BN Invest».

Фонд «Қазақстан халқына»

Фонд «Қазақстан халқына» создан по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева после трагических событий, произошедший в начале января 2022 года. Главная цель фонда - благотворительная помощь в сфере здравоохранения, социальной сферы, образования, культуры и спорта.

«Все крупнейшие компании будут вносить определенный правительством процент налогооблагаемых доходов в фонд, который будет заниматься полезной благотворительной деятельностью. Надеюсь, что бизнес-сообщество искренне поддержит это начинание, а также поможет фонду в реализации соответствующего проекта», - говорил ранее Токаев, обращаясь к казахстанским олигархам.

Возглавляет фонд Болат Жамишев.

На текущий момент в фонде собрано больше 115,5 млрд тенге ($271 млн 141 тыс. 621). В настоящее время работают экспертные комитеты по вопросам, требующим срочных решений - в фонд поступило больше 13 тыс. заявок.

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