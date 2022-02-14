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Монголия открыла свои границы и открыта для туристов с полными дозами вакцин, — премьер страны

CentralAsia (MNG) -  Отменен высокий уровень готовности к стихийным бедствиям в Монголии.

Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ выступил с заявлением о решении, принятом на внеочередном заседании кабинета министров.

«Уважаемые бизнес-структуры, международные инвесторы и туристы, которые в течение последних двух лет ждали посещения Монголии из-за пандемии. Сегодня Кабинет министров принял постановление о переходе с оранжевого уровня пандемии на желтый и об отмене высокого уровня готовности к стихийным бедствиям. Монголия полностью открыла свои границы и открыта для туристов.

Как инвесторы и туристы, посещающие Монголию, Монголия готова принять вас, если вы получили полную дозу вакцины. Если вы не были привиты, вы можете приехать в Монголию и сделать прививку. Уважаемые инвесторы и туристы! Правительство Монголии, частный сектор и туристические компании работают слаженно и оперативно. И мы рассчитываем на совместную работу, чтобы у вас была возможность беспрепятственно путешествовать в Монголию», — заявил премьер-министр Монголии.

Пресс-секретарь премьер-министра Ч. Болортуя сообщила, что «утверждено постановление об отмене режима повышенной готовности к стихийным бедствиям». Другими словами, оранжевый уровень высокой готовности был изменен на желтый уровень.

Монголия также заявляет, что она полностью открыта для международного движения.

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