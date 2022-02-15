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Мировые критики хвалят певца Э.Амартувшин за то, что у него «голос настоящего вердианского баритона»

CentralAsia (MNG) -  После победы на конкурсе Operalia в 2012 году и получения приза зрительских симпатий на конкурсе Cardiff Singer of the World в 2015 году монгольский певец Э. Амартувшин стал одним из самых востребованных баритонов в мире.

Он стабильно дебютировал и начал выступать в некоторых из самых важных театров мира, включая Королевскую оперу и Венскую государственную оперу, где он дебютировал в 2021 году.

Он также стал сторонником канона Верди, сделав главную роль в «Набукко» одной из своих фирменных ролей.

Он также исполнил «Аиду», «Травиату», «Эрнани», «Риголетто» и «La Forza del Destino».

Теперь он пополняет свой растущий репертуар еще одной ролью Верди. На этой неделе он исполняет партию Миллера в опере «Луиза Миллер» в Римском театре оперы, где также дебютирует в хаус-сцене. Критики хвалили Э.Амартувшина за «импозантную внешность с подходящим голосом» и за «голос настоящего вердианского баритона».

Зрители по всей Италии уже познакомились с его творчеством от Вероны до Палермо, Кочча и Генуи, и теперь он продемонстрирует свое мастерство репертуара в столице страны.

Среди других выступлений баритона в этом сезоне – «Джоконда» в Оранже, «Риголетто» в Театре Ла Скала, «Генова» и «Аида» в Гамбурге.

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