Aspire Mining представляет обновленную информацию о проекте коксующегося угля Овоот в Северной Монголии

CentralAsia (MNG) - Aspire Mining Ltd сосредоточена на разработке металлургических угольных активов в Монголии, в основном на полностью принадлежащем Ovoot Coking Coal Project (OCCP). В последнее время в Монголии произошли некоторые положительные события, которые помогут компании в финансировании и эксплуатации OCCP.

Резюме

Разрешение спора Оюу-Толгой.

Подтверждение ряда железнодорожных разработок, включая начало строительства пограничной железной дороги Сайншанд — Ханги — Мандал, что значительно устранит узкие места на границе с Эрлианом Китая.

Растущая потребность в использовании контейнеров для сыпучих поставок угля в Китай.

Разрешение инвестиционного договора Оюу-Толгой и утверждение подземной разработки

25 января 2022 года совет директоров Оюу-Толгой единогласно одобрил начало подземных работ на медно-золотом проекте Оюу-Толгой (OT), который на сегодняшний день является крупнейшим горнодобывающим проектом в Монголии. 34% акций OT принадлежит правительству Монголии, а 66% — компании Turquoise Hill Resources Ltd (TRQ), контролируемой Rio Tinto. Это одобрение последовало за резолюцией 103 парламента Монголии, которая разрешила ряд споров между сторонами и утвердила всеобъемлющий пакет результатов для продвижения разработки OT.

Будучи, безусловно, крупнейшей иностранной инвестицией в Монголию, споры OT между правительством Монголии и Rio\TRQ привлекли к себе негативное внимание во всем мире. Сохраняющаяся неопределенность в отношении будущей деятельности OT была названа многими комментаторами постоянной проблемой суверенного риска и выражена осторожность в отношении безопасности международных инвестиций в страну.

Проект OT описывается генеральным директором TRQ Стивом Тибо как «рудник, выпускаемый раз в поколение, который после завершения строительства, как ожидается, станет одним из крупнейших рудников по производству меди в мире и генератором огромной экономической ценности и занятости в Монголии».

Хотя обстоятельства Aspire и его OCCP сильно различаются, тем не менее, Aspire рассматривает это как переломный момент в возрождении привлекательности Монголии как выдающегося направления для иностранных инвестиций в сочетании с ее прекрасными геологическими перспективами и стратегическим расположением в Азии.

Это подтвердил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, который отметил, что: «Начало подземных горных работ на Оюу-Толгой демонстрирует миру, что Монголия может устойчиво работать вместе с инвесторами и стать надежным партнером. В рамках нашей «Новой политики восстановления» я рад выразить готовность Монголии активно и взаимовыгодно работать с глобальными инвесторами и партнерами».

Основные железнодорожные разработки Монголии

В сфере железных дорог произошли значительные ощутимые изменения, которые значительно увеличат экспортные возможности Монголии в Китай, в том числе:

Ввод в эксплуатацию железной дороги Зуунбаян – Таван-Толгой протяженностью 416 км ожидается в марте 2022 года.

Прохождение железной дороги протяженностью 281 км от Зуунбаяна до Ханги\Мандал. Ожидается, что этот проект будет завершен в 2023 году и устранит существенное узкое место, существующее в настоящее время на железной дороге Сайншанд – Замын-Ууд\Эрлиан.

Китайские железнодорожные власти отмечают, что они намерены расширить пограничный контрольно-пропускной пункт Эрлиан после празднования Лунного Нового года в 2022 году, что увеличит экспортные возможности Монголии через Замын-Ууд.

Ожидается, что железная дорога Таван Толгой – Гашуунсухайт будет завершена в июле 2022 года, а строительство гораздо более короткой железной дороги Гашуунсухайт – Ганцмод, по которой монгольский уголь будет доставляться непосредственно в Китай, начнется в мае 2022 года.

Граница между Монголией и Китаем в Ханги-Мандале уже принимает монгольский экспорт железной руды грузовиками. Правительство Монголии уделяет первоочередное внимание продлению железной дороги на 281 км до Ханги и границы Ханги/Мандал для существенной модернизации своей терминальной деятельности, а также для внедрения возможностей по обработке контейнеров.

OCCP Aspire планирует использовать как расширенные границы Замын-Ууд\Эрлиан и Ханги\Мандал для экспорта металлургического угля, так и рынки, доступные через российскую железнодорожную систему на севере.

Представление контейнеров для перевозки металлургического угля в Китай

Китайские пограничники недавно призвали монгольских экспортеров железной руды и угля использовать контейнеры через границу Замын-Ууд/Эрлиан, которая, как ожидает компания, также будет расширена до границы Ханги/Мандал после завершения железнодорожного сообщения.

Хотя контейнеры в пересчете на тонну дороже, чем сухогрузы, на границе Монголии и Китая есть определенные преимущества из-за изменения ширины колеи, требующей перевалки. Кроме того, сокращение угольной пыли и потерь угля при транспортировке дает экологические и коммерческие преимущества, а также обеспечивает дополнительный контроль качества продукции по всей логистической цепочке до конечного потребителя.

Этот вид транспорта будет особенно полезен для монгольских экспортеров промытого металлургического угля, таких как Aspire и его OCCP, — сообщает компания.

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