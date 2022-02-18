Американская торговая палата в Монголии организовала встречу по новой политике восстановления

CentralAsia (MNG) - Американская торговая палата в Монголии (AmCham Mongolia) успешно провела панельную дискуссию по новой политике восстановления 15 февраля 2022 года.

С. Мөнгөнчимэг, заместитель министра финансов Монголии, выступила в качестве основного докладчика. На встрече присутствовало более 80 гостей, в том числе члены AmCham Mongolia, иностранные и отечественные инвесторы, а также представители иностранных посольств.

Новая политика восстановления призвана укрепить экономическую независимость Монголии, уменьшить негативное экономическое воздействие пандемии COVID-19, оперативно устранить препятствия на пути развития и создать базовые условия для реализации долгосрочной программы развития «Видение 2050» для улучшения инфраструктуры и управления. производительность.

Заместитель министра финансов подробно рассказала об экономической политике и мерах, реализуемых правительством Монголии, и предоставил статистическую информацию. Три основные цели политики восстановления:

Быстрое преодоление экономических трудностей, вызванных пандемией; Оперативное устранение препятствий для развития и расширения экономической базы; Эффективная реализация «Видение 2050».

Политика будет осуществляться в шести основных областях: порты, производительность правительства, зеленый рост, энергетика, промышленность и развитие городских и сельских районов. Заместитель министра С. Мөнгөнчимэг отметила: «Короче говоря, это политика в пользу рабочих».

Ожидается, что в результате реализации политики будут достигнуты цели первого этапа «Видения 2050», среднегодовой экономический рост достигнет шести процентов, а производство на душу населения утроится. Ожидается, что уровень участия в рабочей силе вырастет до 65 процентов, а рост доходов среднего и высшего класса, вероятно, увеличится до 85 процентов.

Дискуссия завершилась тем, что заместитель министра финансов ответил на вопросы участников о привлечении иностранных инвестиций, рисках, с которыми они сталкиваются, налоговой политике и долговых проблемах Монголии.

источник: AmCham Mongolia

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