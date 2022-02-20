В ОАЭ обнаружены здания возрастом почти 9 тысяч лет

CentralAsia (CA) - Во время раскопок на острове Гага, к западу от Абу-Даби, археологи нашли руины древних зданий, возраст которых превышает 8500 лет. Об этом сообщила газета The National в четверг, 17 февраля.

В ходе анализа ученые выяснили, что построения были возведены по меньшей мере на 500 лет раньше зданий, которые до настоящего времени считались древнейшими в Эмиратах. Таким образом, звание самого старого памятника местной архитектуры перешло от поселений на острове Марава к последней находке.

Помимо остатков зданий археологи обнаружили многочисленные артефакты, в том числе наконечники стрел, а также следы захоронения 5000-летней давности. По мнению специалистов, погребальные ритуалы проводились на руинах заброшенного поселения, которые тем не менее сохранили некий культурный статус.

Благодаря последним раскопкам ученые смогли узнать больше о заселении региона. Ранее считалось, что освоение территории пришлось главным образом на эпоху неолита, когда начала активно расширяться сеть морских торговых путей. Теперь же стало ясно: люди появились здесь гораздо раньше, и это было «развитое общество, которое на протяжении тысячелетий стремилось только к прогрессу».

По словам председателя департамента культуры и туризма Абу-Даби Мохамеда Аль Мубарака, подобные открытия укрепляют понимание истории и проливают свет на события глубокой древности.

«Жизненно необходимо продолжать искать, сохранять и защищать наше бесценное наследие для нынешнего и будущих поколений», — добавил он.

Ранее, 31 января, археологи обнаружили семейную гробницу с 30 мумиями в городе Асуан в Египте. В отличие от других усыпальниц, расположенных вблизи мавзолея Ага-хана, эта была найдена не под землей, а внутри рукотворной полости в скале, которую также использовали как место для жертвоприношений.