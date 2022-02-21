В Монголии запущена программа ЕБРР «Женщины в бизнесе»

CentralAsia (MNG) - Министр труда и социальной защиты населения, глава руководящего комитета программы А.Ариунзаяа приняла участие в церемонии открытия Программы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «Женщины в бизнесе» (WiB) в Центральной Азии.

В своем вступительном слове министр подчеркнула, что правительство Монголии работает над достижением цели перехода от социального обеспечения к работе, объявив, что Национальный совет по вопросам занятости реализует «Программу поддержки занятости женщин» в 2022 году.

Министр А.Ариунзаяа подчеркнула важность реализации WiB, которая обеспечивает эффективные и равные возможности для женщин посредством финансирования, консультаций и политических дискуссий в Монголии при поддержке доноров.

Запуск программы состоялся во время встречи на тему «Как ЕБРР может поддержать женский бизнес». Программа WiB, совместно финансируемая Инициативой по финансированию женщин-предпринимателей и ЕБРР, направлена на поддержку наращивания потенциала женщин за счет расширения экономических возможностей.

ЕБРР успешно реализует программу в Казахстане и Таджикистане с 2015 года и считает ее значимой для других стран Центральной Азии и Монголии.

Программа «Женщины в бизнесе в Центральной Азии» планирует охватить около 7000 принадлежащих женщинам малых и средних предприятий в Монголии, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, которые сталкиваются с гендерными и политическими проблемами при поиске финансирования, ноу-хау и возможностей для бизнеса.

В церемонии открытия программы приняли участие послы США и Великобритании, управляющий директор ЕБРР в Центральной Азии Жужанна Харгитаи, глава ЕБРР в Монголии Ханнес Такач, управляющий директор ЕБРР по финансовым учреждениям Фрэнсис Малидж, глава Секретариата финансовой инициативы женщин-предпринимателей и представители Монголии. государственные и негосударственные организации, небанковские финансовые учреждения и компании.

источник: Министерство труда и социальной защиты Монголии

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