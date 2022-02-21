Утечка данных из Credit Suisse: Среди «проблемных» клиентов оказались 10 представителей стран ЦА

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CentralAsia (KZ) - Среди наиболее проблемных владельцев счетов в швейцарском банке Credit Suisse оказались десять клиентов из Центральной Азии. Четверо из них представляют Узбекистан, трое – Казахстан, двое – Кыргызстана и один – Таджикистан.

Это следует из опубликованного 20 февраля расследования «Секреты Credit Suisse». Публикация подготовлена Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и немецкой газетой Süddeutsche Zeitung при участии ряда СМИ из разных стран.

Узбекистан представлен в расследовании следующими персонами (цифры округлены):

Гулрух Тилляева, на счету — 2,227 млн швейцарских франков ($2,4 млн). Это тетя Тимура Тилляева, который является мужем Лолы Каримовой – младшей дочери первого президента Узбекистана. «Тилляева делит свой счет в Credit Suisse с Никитой Калиниченко, который, по сообщениям СМИ, был ее мужем и руководил одним из крупнейших торговых центров Центральной Азии «Абу Сахий» в интересах Тилляева», — говорится в публикации.

Игорь Шепелев, 2,8 млн швейцарских франков (свыше $3 млн), более 20 лет был генеральным секретарем Федерации тенниса Узбекистана. В 2005 году был награжден «Орденом Дружбы» за «мужество в защите национальных интересов», в приказе числился сотрудником Службы национальной безопасности (СНБ), отметили расследователи.

Рано Раматова, 954 тыс. швейцарских франков (свыше $1 млн). Супруга первого вице-премьера Узбекистана Ачилбая Раматова, ранее занимавшего должности главы государственной железнодорожной компании и министра транспорта. «Доверенность на счет принадлежала ее дочери и соучредителю Orient Group, крупного конгломерата, который вел дела с государственными железными дорогами, пока ее муж руководил. Раматова закрыла свой счет в Credit Suisse после того, как обнаружила, что ее офшорная компания расследуется на предмет отмывания денег», — говорится в публикации OCCRP.

Саодат Нурзиева (Нарзиева), более 1,8 млрд швейцарских франков (свыше $2 млрд). Акушер-гинеколог, сестра российского олигарха Алишера Усманова.

Среди троих фигурантов из Казахстана оказались:

Тимур Кулибаев, 844 млн швейцарских франков ($920 млн). Один из самых богатых и влиятельных бизнесменов Казахстана, женат на дочери бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева Динаре. «Кулибаев был топ-менеджером в госструктурах, которые более 10 лет контролировали огромные энергетические и минеральные ресурсы страны. В 2010 году швейцарские правоохранительные органы проводили в отношении него расследование на предмет отмывания денег, но дело закрыли после того, как финансовая полиция Казахстана заявила, что нет достаточных доказательств для судебного преследования», — отметили в расследовании.

Дарига Назарбаева, свыше 21,6 млн швейцарских франков (более $23,5 млн). Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Основала политическую партию, была депутатом, заместителем премьер-министра спикером Сената. «После того как мужу Назарбаевой Рахату Алиеву предъявили обвинение сначала в похищении, а затем в убийстве двух руководителей контролируемого им в 2007 году банка, Назарбаева и ее сын стали владельцами доли Алиева, увеличив свое и без того значительное состояние. В 2013 году Forbes включил ее в список 50 самых богатых казахстанцев с принадлежащими ей активами на 595 млн долларов и крупным медиахолдингом», — говорится в публикации OCCRP.

Надежда Токаева, 1,5 млн швейцарских франков ($1,6 млн). Бывшая жена нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. «Есть ли у нее какие-либо бизнес-интересы, кроме регистрации недвижимости в Москве для сдачи в аренду, неизвестно. Ее муж был госслужащим на протяжении всей своей карьеры: в период, когда она владела швейцарским счетом, он был министром иностранных дел и премьер-министром. Он также не был публично известен как владелец какого-либо бизнеса. За полгода до закрытия счета он стал генеральным директором отделения ООН в Женеве. У их сына Тимура Токаева, который учился в элитной школе-интернате в Женеве, была доверенность на счет с 14 лет. По состоянию на январь 2022 года у него было три квартиры в стране», — говорится в публикации OCCRP.

Кыргызстан представлена в расследовании Натальей Курманалиевой и Азимом Роем.

На счету Натальи Курманалиевой в Credit Suisse лежали 1,4 млн швейцарских франков ($1,5 млн). Бывшая жена Капара Курманалиева, руководившего Министерством природных ресурсов Кыргызстана и Госагентством по геологии и минеральным ресурсам. «Курманалиев контролировал все лицензии на добычу полезных ископаемых, выданные в Кыргызстане, и его обвиняли в злоупотреблении служебным положением», — поясняют расследователи.

После революции 2010 года Курманалиев покинул Кыргызстан, его объявили в розыск по линии Интерпола, обвинив в незаконной выдаче лицензий частным горнодобывающим компаниям. В 2014 году он был заочно осужден и приговорен к 12 годам лишения свободы. Сейчас живет в Латвии. Он рассказал OCCRP, что не живет с Натальей Курманалиевой с 2005 года и ее банковский счет не имеет к нему никакого отношения.

Азим Рой хранил в Credit Suisse 10,7 млн швейцарских франков ($11,6 млн). «Бизнесмен со связями в криминальном мире России и Средней Азии, один из самых известных криминальных авторитетов Кыргызстана. Азим (он же Рой Сайдазимов, он же Орозахун Сайдазимов) провел почти 7 лет в советской тюрьме за многочисленные преступления, но позже его приговор был отменен. Затем Азим переехал в США, где ему было предъявлено обвинение в мошенничестве с визой за то, что он не упомянул о своей судимости. Незадолго до переезда он открыл счет в инвестиционно-банковском подразделении Credit Suisse, который принес ему более 567 тыс. долларов прибыли за первые три года», — говорится в публикации OCCRP.

Таджикистан прозвучал в расследовании благодаря Косиму Рохбару. На его счету в Credit Suisse – почти 8,9 млн швейцарских франков ($9,7 млн). В январе текущего года был назначен на должность председателя города Гиссар. Ранее занимал посты губернатора Согдийской области и министра сельского хозяйства, что дало ему контроль над одним из основных источников иностранной валюты в стране — хлопком. Согласно дипломатической телеграмме США от 2008 года, Рохбар (бывший Косимов) «широко известен как главарь мафии», отметили расследователи.

«Секреты Credit Suisse» — это международное расследование об одном из самых крупных и состоятельных банков мира. В его основу легли данные, которые больше года назад анонимный источник передал германской газете Süddeutsche Zeitung, — информация о более чем 18 тысячах счетов на общую сумму свыше $100 млрд. В числе держателей счетов как физические, так и юридические лица.

Над расследованием работали 163 журналиста из 48 изданий в 39 странах мира. Данные утечки не охватывают настоящее время, многие счета уже закрыты.

В ответ на вопросы расследователей в банке заявили, что Credit Suisse придерживается «политики абсолютной нетерпимости к уклонению от уплаты налогов», в нем действуют «строгие механизмы контроля», банк «проводит проверку имен согласно стандартам банковской сферы как при открытии новых счетов, так и в отношении уже существующих». «Обнаружив любые связи, которые могут указывать на отмывание денег или другую незаконную деятельность, мы принимаем оперативные и решительные меры», — подчеркнули в банке.

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