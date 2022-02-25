Вице-президент Японской федерации дзюдо подарил монгольским ребятам 2 500 кимоно

Ясухиро Ямасита

CentralAsia (MNG) - Ясухиро Ямасита подарил монгольским ребятам 2 500 кимоно.

Ясухиро Ямасита — японский дзюдоист. Нынешний председатель Олимпийского комитета Японии (с 27 июня 2019 года). Олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион мира, 9-кратный чемпион Японии.

Легендарный японский дзюдоист, четырехкратный чемпион мира и победитель Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 1984 году Ясухиро Ямасита. Ему принадлежит серия из 203 поединков без поражений. Ямасита — последний олимпийский чемпион по дзюдо в абсолютной категории. После Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе эта категория была исключена из олимпийской программы. Легендарный японец привык следовать основным принципам дзюдо не только на татами, но и в повседневной жизни.

Ясухиро Ямасита родился 1 июня 1957 года на острове Кумамото в архипелаге Киушу. Уже в 14 лет он весил внушительных 104 кг. Вопреки этой огромной массе, среди его одноклассников не нашлось ни одного, кто бы обогнал его в спринте. А дед открыл в молодом богатыре незаурядную гибкость и решил записать внука на дзюдо.

Завершил карьеру в возрасте 28 лет 17 июня 1985 года, в течение которой выиграл пять золотых медалей на крупнейших международных соревнованиях и сумел одержать 203 победы подряд (с 7 ничьими в промежутках) до своего ухода с татами. Он получил Премию Народного Почёта (国民栄誉賞) от японского премьер-министра Ясухиро Накасонэ 9 октября 1984 года.

В настоящее время работает в качестве инструктора и консультанта для различных организаций, в том числе университета Токай и Международной федерации дзюдо. Является вице-президентом Японской федерации дзюдо.

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