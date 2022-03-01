Депутат Д.Цогтбаатар принял участие в 21-й зимней встрече Парламентской ассамблеи ОБСЕ

CentralAsia (MNG) - Д.Цогтбаатар, член парламента, председатель группы связи Парламентской ассамблеи Монголии и ОБСЕ, принял участие в 21-м Зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которое состоялось в Вене 24-25 февраля.

В ходе заседания комитет по политическим вопросам и безопасности, комитет по экономике, науке, технологиям и окружающей среде; и Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам собрался и провел обсуждения.

На полях мероприятия депутат Д.Цогтбаатар встретился с Председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт. На встрече он подчеркнул важность участия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в позитивном, гармоничном и взаимовыгодном решении и роли в новой ситуации, сложившейся в действующей системе международной безопасности.

Он также встретился с главой парламентской делегации Великобритании Джоном Уиттингдейлом, главой парламентской делегации Франции Сереном Мюборном, главой парламентской делегации Болгарии Искреном Митевым, главой парламентской делегации Словакии Петером Осуски и главой парламентской делегации Грузии Николосом Самхарадзе, и обменялись мнениями о межпарламентском сотрудничестве.

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