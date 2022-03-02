Американская торговая палата в Монголии провела круглый стол, посвященный прямым рейсам в США

CentralAsia (MNG) - Американская торговая палата в Монголии (AmCham) организовала круглый стол по открытию прямых рейсов в США. Представители Министерства транспорта США, Государственного департамента, Федерального авиационного управления (FAA) и Министерства транспорта Участвовали Управление безопасности (TSA), а также представители посольства Монголии в США, Министерства дорожного и транспортного развития, Министерства иностранных дел, Управления гражданской авиации (CAA), МИАТ «Монгольские авиалинии», коммерческих авиакомпаний Eznis Airways и Aero Mongolia и другие представители частного сектора.

В своем вступительном слове г-жа Мөнхнасан Нармандах, заместитель председателя Американской торговой палаты в Монголии, заявила: «Чтобы предоставить вам некоторую справочную информацию, в 2019 году, когда впервые возникли дискуссии о прямых рейсах из Монголии в США, Американская торговая палата в Монголии в сотрудничестве с Wicks Group провела наш первый круглый стол по авиации. На этом круглом столе обсуждались различные требования, которым Монголия должна соответствовать, чтобы получить одобрение правительства США и авиационных властей. Цель сегодняшнего круглого стола — дать объективную оценку проделанной до сих пор подготовке, возникших проблем и определить пути для открытия прямого авиасообщения между нашими странами, вызовы, а также возможности. Некоторые из вопросов, которые необходимо решить и обсудить, включают необходимость создания благоприятной правовой среды для политики «открытого неба»; и соответствовать требованиям безопасности и техническим требованиям».

Посол США в Монголии Майкл Клечески заявил: «Одной из основных целей посольства США и правительства США является укрепление экономического суверенитета Монголии, поэтому я рад, что эта тема, о которой я слышал в течение трех лет, набирает обороты. Мы надеемся, что Монголия предпримет конкретные шаги для того, чтобы это стало реальностью. В это же время в прошлом году мы запустили совместную американо-монгольскую авиационную техническую рабочую группу, чтобы сосредоточиться на экономических требованиях и требованиях по безопасности и безопасности для начала прямых рейсов между нашими странами. Мы надеемся, что этот круглый стол даст нам обновленную информацию о том, где мы находимся. Полтора года назад правительство США предложило правительству Монголии начать переговоры о соглашении о гражданских воздушных перевозках, также известном как соглашение об открытом небе. Полтора года назад правительство США предложило правительству Монголии начать переговоры о соглашении о гражданских воздушных перевозках, также известном как соглашение об открытом небе. Это соглашение устанавливает рамки для коммерческих авиаперевозок и требования для запуска прямых пассажирских рейсов в Монголию и США. Короче говоря, это требует либерализации рынка Монголии. Мы с нетерпением ожидаем усилий Монголии по выполнению стандартных обязательств, необходимых в этом процессе.

Монголия отреагировала этой осенью, выразив готовность обсудить соглашение о воздушном транспорте после выполнения требований Международной программы оценки безопасности полетов Федерального управления гражданской авиации. Однако с точки зрения регулирующих органов США заключение соглашения является первым шагом к завершению этой программы. В число экспертов по регулированию из правительства США, которые присутствуют здесь сегодня через Zoom, входят представители Государственного департамента и Департамента транспорта США, а также Федерального авиационного управления и Управления транспортной безопасности. Они очень заинтересованы в усилиях Монголии по подготовке этих нормативных требований и переговоров по воздушному транспорту. Это укрепит наши экономические связи и будет способствовать росту бизнеса».

Ч. Мөнхтуяа, директор по координации политики в области гражданской авиации в Министерстве транспорта, заявила: «В 2016 году Монголия согласилась запустить межправительственное соглашение о воздушном сообщении. Монголия придерживается двусторонних соглашений о воздушном сообщении. Либерализация авиаперевозок повысит конкурентоспособность отечественных авиаперевозчиков, увеличит пропускную способность международных аэропортов и реформирует флоты. Рабочая группа во главе с заместителем министра транспорта работает с CAA над установлением воздушного сообщения между Монголией и США, и между нашими двумя странами была создана совместная рабочая группа. Во время пандемии было два прямых рейса в США, и интерес к прямым рейсам возрос».

Джун Ли из Управления переговоров по авиации Государственного департамента отметила: «Мы планировали поговорить с монгольской авиацией в декабре на мероприятии ИКАО по переговорам о воздушных перевозках, которое должно было состояться в Колумбии, но из-за COVID многие страны не смогли принять участие. В этом году исполняется 30 лет программе «Открытое небо», и мы будем отмечать это событие. Вот несколько фактов об открытом небе. Соединенные Штаты имеют соглашения об открытом небе с более чем 130 странами. Это двустороннее соглашение, но у нас также есть соглашения об открытом небе с региональными блоками, такими как Европейский союз. В ближайшие дни вступит в силу Соглашение об открытом небе с Казахстаном. Мы поддерживаем контакт с Управлением гражданской авиации Монголии с 2020 года. В настоящее время мы ждем от монгольской стороны, чтобы сообщить нам, когда она будет готова к переговорам по открытому небу».

Генеральный директор УГА Монголии Н. Мөнхнасан проинформировал о подготовке к прямому полету и заявил, что УГА воссоздало три рабочие группы в апреле 2021 года. 18 июня 2021 года министром дорожного и транспортного развития Монголии была создана рабочая группа для переговоров по соглашению о воздушном транспорте. Заместитель министра дорожного и транспортного развития 23 сентября 2021 года направил письмо в Государственный департамент США, в котором предложил провести переговоры по соглашению о воздушном транспорте после прохождения аудита Международной программы оценки безопасности полетов. Он подчеркнул, что различные учебные занятия по безопасности для инспекторов CAA, необходимые для получения статуса категории I FAA, были отложены из-за COVID-19. CAA надеется завершить работу над соглашением о воздушном транспорте с США к концу 2023 года. Он подчеркнул, что различные учебные занятия по безопасности для инспекторов CAA, необходимые для получения статуса категории I FAA, были отложены из-за COVID-19. CAA надеется завершить работу над соглашением о воздушном транспорте с США к концу 2023 года.

Open Skies — это современное либеральное авиационное соглашение, которое создает большие преимущества для путешественников, бизнеса и экономики стран-участниц в целом. Открытое небо обеспечивает большую конкуренцию, больший выбор для потребителей и новые отраслевые инновации. Соглашение касается пассажирских и грузовых авиаперевозок, как регулярных, так и чартерных. 35% всех грузов теперь перевозится воздушным транспортом, а в результате ДНБ стоимость авиабилетов снижена на 15%, объем авиаперевозок увеличился на 15%, создано более 10 млн дополнительных рабочих мест в авиации.

Круглый стол завершился ответами на вопросы, на котором стороны подробно обсудили соглашение об открытом небе, приватизацию МИАТ, укрепление потенциала монгольских организаций и решение вопроса о необходимом финансировании.

источник: amcham.mn

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