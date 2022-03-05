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Президент Польши пообщался с гражданами Узбекистана, застрявшими на украинско-польской границе (видео)

CentralAsia (UZ) -  В пятницу, 4 марта, накопительный пункт вблизи КПП «Карчова» на украинско-польской границе, где размещены иностранные граждане, в том числе и граждане Узбекистана, посетил президент Польши Анджей Дуда.

Во время посещения КПП Анджей Дуда подошел к дипломатам посольства Узбекистана в Польше и выразил им благодарность, передает МИД РУз.

«Вы делаете важное и благородное дело не только для граждан своей страны. Дипломаты из других стран и волонтеры воодушевляются вашей деятельностью. Меня информировали, что узбекские власти первыми начали эвакуировать своих граждан и я воспринимаю этот шаг, как первостепенное внимание и отеческую заботу узбекских властей в отношении своих граждан.

Недавно мы тоже были в подобной ситуации и также переживали за своих соотечественников и граждан стран Европы, которые покидали соседнюю с вами страну. Эту сложную для нас операцию по их эвакуации мы смогли осуществить только при активной поддержке вашей страны. Мы это помним», - приводит слова Анджея Дуды официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

Президент Польши также побеседовал с гражданами Узбекистана, выразил им слова поддержки и распорядился оказывать им необходимую помощь.

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