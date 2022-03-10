Зятя Назарбаева — Кулибаева и бизнесмена Машкевича вызвали на допрос в прокуратуру Молдовы, - СМИ

Слева-направо: Машкевич, Кулибаев, Боранбаев.

CentralAsia (KZ) - Зятя Назарбаева — Тимура Кулибаева, Кайрата Боранбаева (сват Дариги Назарбаевой) и бизнесмена Александра Машкевича вызвали на допрос в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особо важным делам Молдовы. Об этом пишет Orda.kz, ссылаясь на копии повесток.

В документах сказано, что Кулибаев, Боранбаев и Машкевич должны были явиться в прокуратуру в феврале 2022 года для допроса по уголовному делу о шантаже. Повестки были выданы в декабре 2021 года. Пришли ли они на допрос – неизвестно. Подробности дела не разглашаются.

«Вам следует явиться в прокуратуру в сопровождении адвоката для признания и допроса в качестве подозреваемого. Явка обязательна», – говорится во всех трёх повестках, подписанных прокурором Денисом Поятэ.

Судя по данным из открытых источников, в молдавской прокуратуре действительно работает прокурор с таким именем.

Информация о том, что Кулибаева и Боранбаева вызывают на допрос в прокуратуру Молдовы, появилась в сети в середине февраля 2022 года. Тогда сообщалось, что бизнесменов заподозрили в «вымогательстве крупной суммы», пишет издание.

Тимур Кулибаев – зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В рейтинге казахского Forbes «50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2021» он занимал 5 место с состоянием в $2,9 млрд (на 24 мая 2021 года).

В этом же рейтинге Кайрат Боранбаев занимал 14 место с состоянием в $590 млн.

Александр Машкевич является председателем совета директоров Eurasian Resources Group.

Американский Forbes в 2019 году оценивал его состояние в $2,4 млрд.

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