Российские военные сосредоточили усилия на Киеве и Мариуполе, - Генштаб Украины

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- 17:02, 11 марта 2022
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|Предыстория: ISW: Растет вероятность, что украинские войска смогут остановить российские силы, пытающиеся захватить Киев (карта военных действий)
CentralAsia (CA) - Главными направлениями сосредоточения усилий российских военных остаются Киев и Мариуполь, а также продвижение в направлении Кривого Рога, Кременчуга, Никополя и Запорожья. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал по состоянию на 12:00 (16 часов по бишкекскому времени) 11 марта.
Не имея возможности достичь успеха, российские военные продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по городам, которые находятся в глубине территории Украины — Днепре, Луцке и Ивано-Франковске, пишет Генштаб.
Продолжается формирование резервов российских военных и переброска их в районы ведения боевых действий на территории Украины.
Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны группировки российских войск в Донецком и Таврическом направлениях.
На Волыни сохраняется угроза совершения диверсий на объектах военной и гражданской инфраструктуры.
На Полесском направлении российские военные не проводят активных наступательных действий. Осуществляют мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений, пишет Генштаб.
Российские военные понесли потери в Полесском, Северском, Южнобугском операционных районах.
Вследствие действий подразделений ВС Украины и других составляющих сил обороны российским военным нанесены потери, что заставило их отступить с ранее захваченных населенных пунктов Киевской области, пишет Генштаб Украины.
В Северском направлении активные наступательные действия со стороны российских военных не проводятся. На отдельных участках российские военные совершили огневые налеты и провели разведку позиций подразделений Вооруженных Сил Украины, говорится в сообщении.
В Слобожанском направлении войска РФ удерживают в окружении Сумы и частично осуществляют блокирование Харькова с севера, поводят перегруппировку войск.
В Донецком и Таврическом направлениях российские военные не оставляют попыток захвата городов Мариуполь и Северодонецк, пишет Генштаб Украины.