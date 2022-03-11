Российские военные сосредоточили усилия на Киеве и Мариуполе, - Генштаб Украины

Иллюстративное фото // Пресс-служба Минобороны России.

CentralAsia (CA) - Главными направлениями сосредоточения усилий российских военных остаются Киев и Мариуполь, а также продвижение в направлении Кривого Рога, Кременчуга, Никополя и Запорожья. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал по состоянию на 12:00 (16 часов по бишкекскому времени) 11 марта.

Не имея возможности достичь успеха, российские военные продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по городам, которые находятся в глубине территории Украины — Днепре, Луцке и Ивано-Франковске, пишет Генштаб.

Продолжается формирование резервов российских военных и переброска их в районы ведения боевых действий на территории Украины.

Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны группировки российских войск в Донецком и Таврическом направлениях.

На Волыни сохраняется угроза совершения диверсий на объектах военной и гражданской инфраструктуры.

На Полесском направлении российские военные не проводят активных наступательных действий. Осуществляют мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений, пишет Генштаб.

Российские военные понесли потери в Полесском, Северском, Южнобугском операционных районах.

Вследствие действий подразделений ВС Украины и других составляющих сил обороны российским военным нанесены потери, что заставило их отступить с ранее захваченных населенных пунктов Киевской области, пишет Генштаб Украины.

В Северском направлении активные наступательные действия со стороны российских военных не проводятся. На отдельных участках российские военные совершили огневые налеты и провели разведку позиций подразделений Вооруженных Сил Украины, говорится в сообщении.

В Слобожанском направлении войска РФ удерживают в окружении Сумы и частично осуществляют блокирование Харькова с севера, поводят перегруппировку войск.

В Донецком и Таврическом направлениях российские военные не оставляют попыток захвата городов Мариуполь и Северодонецк, пишет Генштаб Украины.