У бывшего председателя КНБ Казахстана Масимова обнаружили элитное жилье, 17 млн долларов наличными и 11 автомобилей. Фото

Карим Масимов

CentralAsia (KZ) - Следствие по делу экс-главы КНБ Казахстана Карима Масимова установило многочисленные признаки коррупционных деяний.

В комитете сообщили, что наряду с этим в ходе следствия в действиях Масимова установлены многочисленные признаки коррупционных деяний.

«Задокументированы факты незаконного получения недвижимого имущества, дорогостоящих подарков, в том числе культурных ценностей, значительных денежных средств от представителей отечественного бизнес-сообщества и зарубежных субъектов. В частности, ведется расследование по факту получения Масимовым в должности председателя КНБ взятки в сумме 2 млн долларов от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов», – сообщили в КНБ.

В комитете сообщили, что деньги, полученные из Гонконга, переданы в Нацбанк Казахстана.

После задержания Масимова в январе 2022 года в этом гостевом доме изъяты 17,2 млн долларов наличными, а также многочисленные предметы роскоши - элитные часы, золотые слитки, антиквариат и многое другое.

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Кроме этого, изъяты принадлежащие ему 11 дорогостоящих автомашин бизнес-класса.

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Также в КНБ сообщили, что наложены аресты на имущество - две элитные квартиры в Нур-Султане, две квартиры и особняк в Алматы, а также земельный участок площадью 1 га на берегу озера в Щучинско-Боровской курортной зоне.

У «близких связей» Масимова изъяты и арестованы 5,1 млн долларов.

Одновременно организована работа по розыску, аресту и возврату в Казахстан еще более крупных денежных средств, незаконно выведенных Масимовым и его окружением на счета в иностранных банках. По всем указанным фактам проводятся активные следственно-оперативные мероприятия.

Карим Масимов был отстранен от должности главы Комитета национальной безопасности Казахстана 6 января после массовых беспорядков. 8 января стало известно о его задержании.

Ранее сообщалось, что уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса. Помимо государственной измены и действий, направленных на насильственный захват власти либо насильственное изменение конституционного строя Казахстана, подозреваемым инкриминируют «превышение власти или должностных полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям». Уголовному делу присвоен гриф «Совершенно секретно».

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