Монголия будет снижать цены на энергию для тепличных хозяйств с 15 октября по 1 мая каждого года

CentralAsia (MNG) - На вчерашнем очередном заседании Кабмина принято постановление о поддержке овощеводства.

Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности З.Мэндсайхан на пресс-конференции, состоявшейся по итогам заседания Кабинета Министров, заявил, что постановление соответствует целям Кампании «Атар-4»-(«Целина-4») полностью обеспечить внутренний спрос на овощи, выращенные в стране, и стать экспортером.

З.Мэндсайхан

В рамках вышеуказанного постановления было принято решение о предоставлении субсидии в размере 100 тысяч тугриков ($35) на тонну овощей, выращенных в стране. Также было принято решение о снижении цен на энергию, используемую тепличными хозяйствами с 15 октября по 1 мая каждого года с 18:00 до 6:00. Постановление также предусматривает снижение на 80 процентов стоимости овощей, зерновых и тепличных культур, приобретаемых за счет средств государственного бюджета в ходе весеннего сева в этом году.

На весенний сев в этом году планируется выделить 13,8 млрд тугриков ($ 4,8 млн) из Фонда поддержки сельского хозяйства. По подсчетам, для весеннего сева и осеннего сбора урожая этого года требуется 22,5 тысячи тонн топлива. Таким образом, фермерам будет предоставлено топливо на сумму 6,5 млрд тугриков ($ 2,2 млн) с 50-процентным первоначальным взносом, а удобрения будут предоставлены с 30-процентной скидкой. Министр подчеркнул, что аграриям разрешено погасить остаток после сбора осеннего урожая.

Кроме того, на сегодняшнем заседании Кабмина принято решение о создании зерновых резервов для обеспечения продовольственной безопасности населения. В связи с этим 50,4 тысячи тонн нереализованного зерна прошлогоднего урожая будет закуплено Фондом поддержки сельского хозяйства до начала весеннего сева.

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