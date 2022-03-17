Западная и восточная вертикальные железные дороги Монголии будут построены в рамках концессионного соглашения

CentralAsia (MNG) - Вчера на заседании Кабмина обсуждены меры, которые будут приняты по проектам железных дорог Арцсуурь —Нарийнсухайт — Шивээхурэн, Хөөт — Чойбалсан и Хөөт — Бичигт.

Министр дорог и транспорта Л.Халтар сообщил об одобрении проекта постановления.

«Кабинет Министров принял решение о строительстве западной и восточной вертикальных железных дорог. Эти железные дороги будут построены по договору концессии. В 2013 году вышло Постановление Правительства № 28. Это постановление предоставило концессию АО Монгольской железной дороге (МТЗ) на строительство-эксплуатацию-передачу западной и восточной железных дорог. Продолжение этого решения было обсуждено и одобрено сегодня. МТЗ будет работать с другими заинтересованными компаниями для создания компании специального назначения. Будет заключен концессионный договор с ТЭО, проектом, условиями строительства-эксплуатации-передачи. Через определенный промежуток времени он будет передан государству на 100% бесплатно. В связи с принятием данного проекта постановления я хотел бы призвать местный и зарубежный бизнес сделать то же самое. Приглашаем вас принять участие в этом проекте», — сказал Л.Халтар.

В 2010 году был утвержден «Документ о государственной политике в области железнодорожного транспорта». Но спустя девять лет началось строительство. В настоящее время реализуются три крупных проекта.

Завершено строительство железной дороги Таван-Толгой — Зуунбаян. Пробная отгрузка началась 5 мая с медного концентрата Оюу-Толгой. Премьер-министр официально откроет железную дорогу на следующей неделе.

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