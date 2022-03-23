В ОДКБ не поднимался вопрос задействования сил ее стран в военных действиях в Украине, - пресс-секретарь президента России
- Азия и мир, политика
- 16:58, 23 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Вопрос задействования сил стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в российских военных действиях в Украине не поднимался на площадке организации.
Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли по линии ОДКБ войска других стран быть задействованы в этой «спецоперации».
«Насколько мне известно, подобные вопросы не поднимались на площадке ОДКБ», - сказал представитель Кремля.
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