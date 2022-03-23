В ОДКБ не поднимался вопрос задействования сил ее стран в военных действиях в Украине, - пресс-секретарь президента России

CentralAsia (CA) - Вопрос задействования сил стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в российских военных действиях в Украине не поднимался на площадке организации.

Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли по линии ОДКБ войска других стран быть задействованы в этой «спецоперации».

«Насколько мне известно, подобные вопросы не поднимались на площадке ОДКБ», - сказал представитель Кремля.