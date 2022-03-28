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В Ташкенте на международном инвестфоруме подписано контрактов на $7,8 млрд

CentralAsia (UZ) -  По итогам Ташкентского международного инвестиционного форума подписаны соглашения на $7,8 млрд, сообщили местные СМИ.

В столице Узбекистана завершил свою работу первый Ташкентский международный инвестиционный форум (ТМИФ). Мероприятие объединило более 2 тысяч участников – крупных инвесторов и высокопоставленных гостей из 56 стран мира.

По итогам форума был подписан пакет контрактов и инвестиционных соглашений на сумму 7,8 млрд долларов. Также были достигнуты предварительные договоренности по реализации проектов на сумму 3,5 млрд долларов.

Ожидается, что Форум станет постоянно действующей платформой для привлечения иностранных инвестиций и современных технологий в экономику как Узбекистана, так и всего региона Центральной Азии, а также выявления сфер взаимных интересов для налаживания прямых связей между предпринимателями региона и зарубежными деловыми кругами.

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