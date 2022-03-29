Внешний долг Узбекистана достиг почти $40 млрд

CentralAsia (UZ) - Объём совокупного внешнего долга Узбекистана на 1 января 2022 года составил $39,6 млрд, увеличившись с начала 2021 года на 16% или на $5,4 млрд, говорится в отчёте Центрального банка РУз. Это 57% от ВВП, который в прошлом году составил $69,23 млрд.

Совокупный внешний долг включает правительственный и гарантированный правительством (государственный внешний долг), а также негарантированный внешний долг (частный внешний долг).

За 2021 год чистый рост государственного внешнего долга с учётом изменений обменного курса и цен увеличился на 11% или на $2,4 млрд — до $23,7 млрд. Причина — госсектор привлёк займы на $3,8 млрд, из которых $635 млн — это выпущенные ценные бумаги по ставке 3,9% сроком на 10 лет и 2,5 трлн сумов по ставке 14% с сроком на 3 года.

Рост задолженности частного сектора на 1 января составил $15,8 млрд, что на 24% или 3 млрд долларов больше по сравнению с началом 2021 года. Основная доля этого роста приходится в основном на банковский сектор, нефтегазовый и энергетический сектор, горно-металлургический сектор и другие сектора.

В течение 2021 года частный сектор привлёк заимствования в размере $8,2 млрд. Из этой суммы 3,4 млрд долларов приходится на банковский сектор, $2,2 млрд — на нефтегазовый и энергетический сектор, $971,2 млн — на горнометаллургический сектор и $1,4 млрд — на другие сектора экономики.

В прошлом году государство погасило основной долг на $919,9 млн и проценты по ним на $370,9 млн. Частный сектор выплатил кредиторам $4,5 млрд и $523,3 млн соответственно.

Президент Шавкат Мирзиёев в феврале заявил, что без привлечения внешних заимствований не удалось бы ни построить новые линии метро в Ташкенте, ни поднять зарплаты медработникам и учителям.