В США назвали обладателей премии «Грэмми»

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Премию «Грэмми» как лучшая песня года получила композиция Leave The Door Open дуэта Silk Sonic (Бруно Марс и Андерсон Паак), сообщается на сайте академии.

На награду претендовали также Bad Habits Эда Ширана, A Beautiful Noise Алиши Кис и Бренди Карлайл, Drivers License Оливии Родриго, Fight For You H.E.R., Happier Than Ever Билли Айлиш, Kiss Me More Doja Cat и SZA, Montero (Call Me By Your Name) Lil Nas X, Peaches Джастина Бибера и Right On Time Брэнди Карлайл.

Лучшим новым исполнителем оказалась Оливия Родриго. Помимо нее за победу в этой номинации боролись также Аруж Афтаб, Джимми Аллен, Baby Keem, Finneas, Glass Animals, Japanese Breakfast, The Kid Laroi, Arlo Parks, и Saweetie.

Silk Sonic получил «Грэмми» в номинации «Запись года» за композицию Leave The Door Open. Помимо дуэта в ней были представлены ABBA с песней I Still Have Faith In You, Джон Батист — Freedom, Леди Гага и Тони Беннетт — I Get A Kick Out Of You, Джастин Бибер — Peaches, Бренди Карлайл — Right On Time, Doja Cat ft. SZA — Kiss Me More, Билли Айлиш — Happier Than Ever, Lil Nas X — Montero (Call Me By Your Name), Оливия Родриго — Drivers License.

Альбомом года назван We Are Джона Батиста. Помимо него на «Грэмми» были номинированы пластинки Love For Sale Леди Гага и Тони Беннетт, Justice (Triple Chucks Deluxe) Джастина Бибера, Planet Her (Deluxe) Doja Cat, Happier Than Ever Билли Айлиш, Back Of My Mind H.E.R., Montero Lil Nas X, Sour Оливии Родриго, Evermore Тейлор Свифт и Donda Канье Уэста.

В номинации поп-музыка победила песня Drivers License Оливии Родриго, поп-альбом — Love for Sale Леди Гага и Тони Беннетта. Лучшей танцевальной / электронной записью признана Alive Rüfüs Du Sol, лучшим танцевальным / электронным альбомом — Subconsciously Black Coffee. В номинации лучшее рок-исполнение «Грэмми» присуждена Making A Fire группы Foo Fighters. Композиция группы Waiting On A War с, а лучшим рок-альбомом — ее Medicine At Midnight.

Награда за лучшее метал-исполнение досталась The Alien группы Dream Theater. «Грэмми» за лучшее традиционное R&B исполнение награждена H.E.R. за композицию Fight For You, лучшей R&B композицией оказалась Leave The Door Open Silk Sonic, лучшим R&B альбомом Table For Two Lucky Daye.

«Грэмми» за лучшую рэп-композицию получили Канье Уэст и Jay-Z (Jail), за лучший рэп-альбом — Tyler, the Creator (Call Me If You Get Lost).

В мае 2021 года организаторы объявили о переносе 64-й церемонии вручения «Грэмми» 2022 года на 3 апреля в Лас-Вегас.