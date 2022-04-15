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В Казахстане назвали причину отмены военного парада ко Дню Победы
Предыстория: В Казахстане не будет военного парада в День Победы

CentralAsia (KZ) -  В Министерстве обороны РК рассказали, почему ко Дню Победы и к 30-летию образования Вооружённых сил РК (9 и 7 мая) в Казахстане не будут проводить военный парад, сообщает Информбюро.

«Проведение военного парада в Казахстане в 2022 году не планируется из расчёта экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач», – сообщили в ведомстве.

Приоритетными в МО назвали поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооружённых сил Казахстана, выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов.

Несмотря на отмену главного мероприятия, в праздничные дни по всей стране запланированы 50 военно-патриотических мероприятий. Будут чествовать ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил Казахстана. В алматинском Парке 28 гвардейцев-панфиловцев 9 мая возложат цветы в память всем погибшим. Кроме того, акимат Алматы выделит по миллиону тенге ветеранам ВОВ.

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