Глава «Роснано» попросил Генпрокуратуру проверить работу компании при Чубайсе

CentralAsia (KZ) - Сергей Куликов, который возглавил «Роснано» в декабре 2020 года, обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку работы компании за 2010–2020 годы. В эти годы компанией руководил ее основатель Анатолий Чубайс.

Об этом говорится в письме Куликова, которое он отправил 24 марта генпрокурору Игорю Краснову. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил источник, близкий к Генпрокуратуре. По его словам, письмо уже зарегистрировано в ведомстве. Первым об этом письме сообщил Telegram-канал «Совет без рынка».

В письме Куликова указывается, что за 2010–2020 года объем внешних заимствований «Роснано» превысил 290 млрд руб. К концу 2020 года долг компании составлял более 146 млрд руб., а расходы на его обслуживание в 2010–2021 годах — 126 млрд руб. При этом в качестве обеспечения этих заимствований использовались госгарантии на 108 млрд руб., напоминает топ-менеджер.

В 2016 году размер обязательств «Роснано» превысил стоимость активов компании, в результате чего стала очевидной «имущественная недостаточность» компании и «проявились признаки несостоятельности (банкротства)», говорится в письме.

После этого компания изменила учетную политику, что позволило «формально» уменьшить размер обязательств — часть из них были отнесены к разделу финансовой отчетности «Добавочный капитал». «Таким образом, привлеченное с 2016 года дорогостоящее заемное финансирование с использованием некорректной финансовой отчетности составило 121 млрд руб., а потенциальный ущерб — около 28 млрд руб. в виде начисленных и уплаченных процентов по полученным кредитам, выданным при очевидных признаках неспособности «Роснано» исполнить обязательства в полном объеме», — отмечено в жалобе.

Еще одна претензия Куликова к прежней команде руководителей компании в том, что в 2017 и 2018 годах она решила выплатить правительству дивиденды на 1,1 млрд руб., несмотря на то что стоимость ее чистых активов была меньше размера уставного капитала и это только «ухудшило финансовое положение».

На основании этих фактов новый глава «Роснано» просит генпрокурора провести проверку, руководствуясь статьями 1,10 и 35 закона о прокуратуре и ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса. Согласно 10-й статье этого закона прокурор «в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения». А 35-я статья предполагает, что прокурор выступает в качестве государственного обвинителя, осуществляя уголовное преследование в суде.

В 52-й статье АПК говорится, что прокурор вправе обратиться с иском в суд «о признании недействительными сделок, совершенных органами государственной власти Российской Федерации, <...> а также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия Российской Федерации».

После прихода Куликова на пост гендиректора «Роснано» его команда начала переговоры с крупнейшими банками-кредиторами о реструктуризации долгового портфеля и изменении условий кредитных соглашений. Так, в ноябре 2021 года пресс-служба компании сообщала, что накопленный «непропорциональный долг» и ее текущая финансовая модель «требуют корректировок».

После этого компания предложила Совкомбанку, Промсвязьбанку и «Ак Барсу» в досудебном порядке признать недействительными договоры о кредитах под госгарантии почти на 55 млрд руб. Пока известно, что на изменение условий по кредитным договорам согласился только Совкомбанк: «Роснано» должно досрочно погасить кредит в размере 15 млрд руб., а банк «ретроспективно» пересчитает процентную ставку по ее обязательствам. Об этом было объявлено 19 января 2022 года.

Чем занимался Чубайс после «Роснано»

Чубайс занял пост председателя правления АО «Роснано» в 2011 году, а затем возглавил созданную в 2013 году управляющую компанию «Роснано». В декабре 2020 года он покинул пост главы «Роснано» и стал спецпредставителем президента по вопросам устойчивого развития и связям с международными организациями.

23 марта агентство Bloomberg сообщило, что чиновник ушел в отставку с этой должности и покинул Россию. Источники РБК сообщили, что он с женой Авдотьей Смирновой уехал в Стамбул. Спустя два дня Кремль подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию.

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