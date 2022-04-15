Москва вышлет из страны 18 сотрудников представительства Евросоюза

МИД РФ

CentralAsia (CA) - Россия вышлет 18 сотрудников представительства Евросоюза в ответ на высылку 19 сотрудников российского представительства, следует из заявления российского МИДа.

«В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников представительства ЕС в России объявлены persona nоn grata и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время. Соответствующая нота вручена [главе представительства] Маркусу Эдереру», — говорится в сообщении.

МИД России выразил Эдереру «решительный протест» в связи с «необоснованным объявлением» 5 апреля персонами нон грата 19 сотрудников постоянного представительства России при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии.

В ЕС решение выслать сотрудников их представительства из России назвали «неправомерным и необоснованным». «Для пятничного решения российских властей нет никаких оснований, кроме чисто ответного шага. Выбранный Россией курс действий еще больше усугубит ее международную изоляцию», — говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.

5 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о планах выслать дипломатов из постпредства России при ЕС из-за того, что их деятельность «противоречит их дипломатическому статусу».

С начала года западные страны объявили персонами нон грата более 420 российских дипломатов. Всего за три месяца этого года страны выслали российских дипломатов больше, чем в сумме за последний 21 год: с 2000 по 2021 год — 418 человек.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала серию высылок российских дипломатов попыткой коллективного Запада наказать Россию политически. По ее словам, это делается для того, «чтобы Россия не могла быть представлена своим голосом в этих странах, ни политическими контактами, ни информационной позицией» и «не смогла отбивать информационно-политические атаки».

О высылках части персонала российских дипмиссий, в частности, в последнее время объявляли Германия, Польша, Латвия и Эстония, Италия, Греция, Франция, Хорватия и другие страны.