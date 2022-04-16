Даниэль Кавчински возглавил торговую делегацию в Монголии для продвижения британского бизнеса

Даниэль Кавчински

CentralAsia (MNG) - Депутат Шрусбери Даниэль Кавчински на прошлой неделе был в Монголии с торговой делегацией британских компаний.

Во время четырехдневного визита он встретился с монгольским дилером, продающим оборудование производства компании JCB, у которой есть завод недалеко от Кэннока в Стаффордшире.

Он сказал, что качество британского производства позволило ей захватить значительную долю рынка.

Г-н Кавчинский, торговый представитель премьер-министра, сказал: «На шаткое положение Монголии, в частности, влияет зависимость от энергии и торговли с двумя гигантами, Россией и Китаем, которые находятся на ее границах.

«Развитие расширенных торговых возможностей с Великобританией как исключительно важным и ценным сторонним соседом рассматривается как жизненно важный элемент, помогающий уменьшить эту зависимость».

Во время поездки он посетил британо-австралийский медный рудник, которым управляет Rio Tinto.

«Третий по величине медный рудник в мире имеет стратегическое значение как крупнейшая иностранная инвестиция в страну на сумму более 12 миллиардов долларов.Нас забрали на 1,3 километра под землю, чтобы осмотреть обширную сотовую сеть туннелей, где ведутся раскопки для добычи меди и золота».

Он похвалил монгольский дилерский центр JCB.

«Встреча с владельцами и их командой была огромной привилегией и дала мне возможность спросить, как они успешно конкурируют с более дешевыми китайскими продуктами. Их недвусмысленный ответ заключался в том, что сильный британский бренд и качество британского производства и репутация обслуживания продуктов позволили им за очень короткий период захватить значительную и быстро растущую долю рынка».

Британские компании, присоединившиеся к депутату в составе торговой делегации, занимались не только горнодобывающей промышленностью, но и продвижением высококачественных британских производственных товаров и услуг, включая сельское хозяйство, медицину, здравоохранение и финансовые услуги.

«Поскольку Великобритания вышла из ЕС и в этом году собирается присоединиться к новому торговому соглашению CPTPP в Индо-Тихоокеанском регионе, переориентация британского глобального экспорта в страны Дальнего Востока, такие как Монголия, будет приобретать все большее значение. Поэтому британские компании следует поощрять смотреть на дальневосточные рынки, такие как Монголия, которые будут иметь решающее значение для нашей программы процветания.

«Поддержка Монголии в снижении ее уязвимости перед чрезмерной зависимостью от России и Китая также имеет стратегическое значение для Великобритании. Британский бренд чрезвычайно высоко ценится за границей, и на бизнес-форуме Монголии в Великобритании, где я выступил с основным докладом, мы вызвали значительный интерес со стороны местные монгольские организации, желающие сотрудничать с Великобританией.

«Поэтому для меня было огромной честью участвовать в продвижении британской продукции за рубежом, и я искренне польщен теплым и позитивным откликом, который мы получили от наших монгольских друзей и партнеров.

Я хотел бы искренне поблагодарить посла Великобритании Филипа Мэлоуна, который сопровождал меня во время визита, и г-на Кевина Рингема, руководителя программы торгового посланника. Я намерен вернуться в Монголию позже в этом году, чтобы продолжить расширение нашей двусторонней торговли, и я с нетерпением жду продолжения этой работы в ближайшие годы», — сказал он.

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