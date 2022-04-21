В Москве младенец попал в реанимацию после обрезания, сделанного на дому хирургом из Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Суд в Москве отправил под домашний арест таджикского хирурга после неудачной процедуры обрезания младенцу в домашних условиях. После операции ребенок, которому всего месяц, до сих пор находится в коме.

Семья из Таджикистана 17 апреля вызвала в квартиру частного врача: 30-летний Рахматулло Додихудоев учился в Таджикистане на хирурга, сообщает «Комсомольская правда».

«Во время операции по удалению крайней плоти ребенку стало плохо. Возможно, началась аллергия на лекарство. Ребенок синел на глазах, перестал дышать… чудом его удалось «откачать» и доставить в больницу. Сейчас за его жизнь продолжают бороться врачи», - отмечает издание.

Родители малыша рассказали Рен ТВ, что хирург был из Таджикистана, но проходил обучение в России. Медик сообщил им, что уже проводил подобные операции.

Во время операции хирург использовал для анестезии лидокаин. На это лекарство у мальчика возникла аллергическая реакция — его тело свело судорогой, он стал задыхаться и в итоге потерял сознание.

Перепуганные родители вызвали скорую, но медики долго не приезжали. Тогда супруги приняли решение самостоятельно добраться до больницы, поймав машину на улице.

Ежедневная городская столичная газета «Вечерняя Москва» сообщает, что тем же днем, 17 апреля, Следственный комитет организовал проверку, а вскоре возбудил уголовное дело в отношении хирурга по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. А спустя два дня, 19 апреля Московский суд принял решение об аресте 30-летнего мужчины.

Он проведет под домашним арестом два месяца — до 18 июня текущего года.

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