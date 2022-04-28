Путин пригрозил «молниеносным ударом» желающим вмешаться в ситуацию на Украине

Владимир Путин

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин заявил, что если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и будет создавать угрозу стратегического характера, то «удар будет молниеносным», передает ТАСС.

«Если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и будет создавать для России неприемлемую угрозу стратегического характера, ответ будет молниеносным, решения на этот счет приняты», - заявил Путин на встрече с членами Совета законодателей.

Путин обратил внимание на то, что уже говорил о таком сценарии «в самом начале специальной военной операции» и теперь вновь возвращается к своим словам.

«Ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий», - добавил президент России. Он сказал, что для этого у России есть все инструменты, «такие, какими не может сейчас похвастаться никто». По его словам, Россия хвастаться не будет. «Мы будем их использовать, если потребуется», - заключил Путин.

При этом он подчеркнул, что РФ добьется достижения целей, поставленных при проведении военной спецоперации на Украине. «Наши солдаты и офицеры, ополченцы Донбасса героически выполняют свой долг. Все поставленные задачи будут решены», - заверил Путин.