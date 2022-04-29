Промышленное производство Монголии упало на 24,4 % в первом квартале

CentralAsia (MNG) - По предварительным результатам, в первом квартале 2022 года валовая продукция промышленности достигла 3,5 трлн тугриков ($1,136 млрд), снизившись на 1,1 трлн тугриков ($357,0 млн)- (24,4%) по сравнению с предыдущим годом.

Это снижение произошло в основном из-за снижения добычи и разработки карьеров на 1,2 трлн тугриков ($389,5 млн)-(34,7%) и снижения валового выпуска продукции обрабатывающей промышленности на 5,7 млрд тугриков ($1,85 млн)-(0,7%). Кроме того, объем производства электроэнергии, тепловой энергии и водоснабжения увеличился на 29,1 млрд тугриков ($9,445 млн)-(7,1%), а объем производства водоснабжения, канализации, удаления отходов и рекультивации увеличился на 6,5 млрд тугриков ($2,109 млн)-(17,7%) по сравнению с предыдущим годом.

По предварительным результатам, в первом квартале 2022 года валовая добыча полезных ископаемых достигла 2,2 трлн тугриков ($714 млн), что на 1,2 трлн тугриков ($389,5 млн)-(34,7%) меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В обрабатывающей промышленности производство алкогольных напитков, чистой воды, безалкогольных напитков, соков, чесаного кашемира, изделий из кашемира и лайма увеличилось на 3,2 процента до 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом. В обрабатывающем секторе производство катодной меди (99%), молока, металлической стали, спирта, сигарет, угольных брикетов, цемента, пшеничной муки, масок, дезинфицирующих средств, мяса и концентрированного угля снизилось на 1,2–98,5 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

По предварительным результатам, в первом квартале 2022 года объем реализации промышленной продукции достиг 4,7 трлн тугриков, снизившись на 1,7 трлн тугриков (26,4%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это снижение в основном произошло из-за снижения продаж горнодобывающей продукции на 1,7 трлн тугриков ($551,8 млн)-(34,8%).

Продажи горнодобывающей продукции снизились на 1,7 трлн тугриков ($551,8 млн)-(34,8%) по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

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