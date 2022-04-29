Туркменистан продлевает сроки действия истекших загранпаспортов до конца 2024 года

CentralAsia (TM) - Накануне, 28 апреля, президент Сердар Бердымухамедов подписал Постановление о продлении до 31 декабря 2024 года сроков действия паспортов для выезда из Туркменистана и въезда в Туркменистан временно пребывающих или постоянно проживающих за рубежом граждан страны, сроки действия которых истекают в период 1 января 2023 года – 30 декабря 2024 года.

Как отмечает госинформагентство ТДХ, это сделано «для защиты прав и законных интересов граждан Туркменистана, в настоящее время временно пребывающих или постоянно проживающих в иностранных государствах в связи с введенными на международные сообщения ограничениями из-за возникшей в мире пандемии».

Это уже второе продление паспортов с начала пандемии. В июле 2021 года Минюст страны сообщил, что граждане Туркменистана, временно или постоянно проживающие за рубежом, срок действия паспортов которых истек или истекает в период с 1 января 2020 года по 30 декабря 2022 года, могут обратиться в туркменские консульства за продлением срока действия документа.

В паспорта, срок действия которых заканчивался, ставился штамп с подписью консула и вклеивался QR-код, согласно которым документ будет действительным до конца 2022 года. Однако, отмечало издание Turkmen news, такие паспорта не признавались третьими странами.

Срок действия туркменских загранпаспортов составляет пять лет. Консульства Туркменистана не занимаются выдачей новых паспортов гражданам, проживающим за рубежом. Для получения нового документы люди должны вернуться в Туркменистан.