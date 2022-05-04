Кабмин Монголии решил разрешить гражданам Кореи путешествовать без виз

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии решило разрешить гражданам Кореи путешествовать без виз.

В стране туризм сократился за последние два года из-за пандемии. Таким образом, в целях поддержки туристического сектора и привлечения туристов граждане Республики Корея, выезжающие в Монголию на срок до 90 дней с туристическими целями, до 31 декабря 2024 года освобождаются от монгольских виз.

Пока в 2018 году по данным Министерства юстиции Южной Кореи, правительство страны выдаст многократные визы для врачей, юристов и других квалифицированных рабочих из Монголии, Беларуси, Грузии и Украины. Другое упрощение для граждан Монголии из Южной Кореи пока не появилось.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения