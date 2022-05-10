«Предоставив убежище оппозиции, Таджикистан объявил войну Афганистану», - бывший премьер-министр Афганистана

CentralAsia (TJ) - Гульбеддин Хикматияр, бывший премьер-министр и основатель Исламской партии Афганистана, заявил, что Таджикистан, «предоставив убежище афганской оппозиции, объявил войну Афганистану». Обращение Хикматияра было опубликовано 8 мая на YouTube - канале «BARYA TV», передает Аsia Рlus.

«Вы, укрывающие в своей стране афганскую вооруженную оппозицию, знаете, что это значит? Это ни что иное, как объявление войны Афганистану (режиму «Талибан», - прим. ред.)», - заявил он.

По его словам, республика тем самым помогает вооруженным противникам соседней страны.

«В их распоряжении базы, где их обучают и вооружают. К сожалению, Душанбе с определённой долей наглости заявляет, что поддерживает их (оппозицию – прим. ред.) и хочет, чтобы они получили не менее 40% мест в правительстве. Безусловно, это означает объявление войны Афганистану», - отметил Хикматияр.

По словам Хикматияра, последствием такой позиции будет то, что Афганистан «из-за враждебной односторонней, безосновательной политики Таджикистана, будет вынужден предоставить убежище вооруженной таджикской оппозиции».

«Если это произойдет, какова будет судьба слабого и маленького Таджикистана? Если 2 или 3 тыс. человек получат убежище у нас, то это создаст для Душанбе определённые проблемы. Почему вы выбрали путь вражды? Вы не получите никакой выгоды от дружбы с Америкой, надеюсь, вы выберете правильный путь», - предупредил Хикматияр.

По данным УВКБ ООН, на конец 2020 года в Таджикистане было зарегистрировано 6,5 тыс. беженцев и лиц, ищущих убежище, из Афганистана.С января по август 2021 года, до момента приостановления международных авиасообщений с Афганистаном, количество беженцев увеличилось в два раза и составило около 14 тысяч человек.

Согласно постановлениям правительства №325 и №328, лицам, ищущим убежище, и беженцам разрешено временное проживание только на следующих территориях: г. Вахдат, Файзабадский, Дарбандский, Таджикабадский, Тавильдаринский, Гармский и Яванский районы. Эти правила не распространяются на лиц, прибывших на территорию страны по туристической визе. С окончанием срока визы они должны либо покинуть страну, либо подать заявление на получение статуса беженца.

Гульбеддин Хикматияр происходит из пуштунского племени Хароти, входящего в крупную группу племён Гильзаи. Родился в кишлаке Вартапур уезда Имам-Сахиб провинции Кундуз. В 2017 году после 20 лет эмиграции в Пакистане вернулся в Афганистан.

В 1975 году основал в Пешаваре (город в Пакистане) Исламскую партию Афганистана («Хезб-и-Ислами»), в том же году возглавил выступление против диктатуры Дауда в Панджшере.

В годы советского присутствия пользовался особым покровительством США, как лидер афганских моджахедов (душманов). Кроме этого существенную помощь Хикматияру оказывала Саудовская Аравия.

После падения просоветского правительства в 1992 году борьба Хикматияра с конкурирующими полевыми командирами за контроль над Кабулом привела к разрушению большей части города. Некоторое время был премьер-министром страны.

В 2003 году был объявлен США террористом и внесён в «чёрный список» ООН наряду с муллой Омаром и бен Ладеном. Однако многие близкие советники Хикматияра вошли в состав коалиционного правительства Хамида Карзая.

В сентябре 2016 года власти Афганистана подписали мирное соглашение с Хикматияром. Соглашение предусматривает амнистию в отношении Хикматияра и освобождение из тюрьмы некоторых его сторонников.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения