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В Ташкент доставили пострадавших в ДТП с автобусом в Казахстане
Продолжение: МИД Узбекистана обнародовал данные о ДТП с участием пассажирского автобуса в КазахстанеПредыстория: Автобус с гражданами Узбекистана опрокинулся на трассе в Казахстане, есть жертвы

CentralAsia (UZ) -  Утром, 14 мая, 18 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Жамбылской области граждан Узбекистана на 7 машинах скорой помощи и автобусе пересекли государственную границу с Казахстаном, и все госпитализированы в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

Пятерым разрешили вернуться домой из-за хорошего состояния, передает МЧС РУз.

В колонне во главе с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Азизбеком Латифжоновым в Ташкент также доставлены тела двух погибших сограждан. 14 мая скончался ещё один гражданин. В данный момент проводятся необходимые меры по перевозке погибшего.

В районной больнице продолжает проходить лечение гражданка Узбекистана Ж.М., которая находится под присмотром супруга.

Вместе с тем, 21 пассажир автобуса в первый день аварии покинул место инцидента и выехали своим ходом в города Алматы и Шымкент.

Сотрудниками Генконсульства РУз налажен постоянный контакт с местными органами власти и районной больницей и ситуация находится на контроле.

12 мая примерно в 15:50 по местному времени на 571-м километре автодороги Алматы–Ташкент, на территории Жуалынского района Жамбылской области опрокинулся пассажирский автобус, зарегистрированный в Узбекистан. Среди 53 находившихся в автобусе 47 – граждане Узбекистана. Из них двое, в том числе водитель, скончались на месте ДТП.

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