Против Белоруссии и России ведут гибридную войну, - Лукашенко

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Западные страны ведут полномасштабную гибридную войну против Белоруссии и России. Об этом заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии юбилейного саммита ОДКБ.

«Однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое, однако коллективный Запад ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций. В ход идут все средства, в том числе в зоне ответственности нашей организации: от бряцания оружием натовским у наших западных границ до развязанной против нас, в первую очередь против России и Белоруссии, полномасштабной гибридной войны», - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что участие Белоруссии в союзе с РФ и ОДКБ отрезвило потенциальных противников на Западе. По его словам, встреча лидеров стран - членов ОДКБ проходит в непростое время передела мира, в условиях которого НАТО «агрессивно наращивает мускулы», привлекая к себе нейтральные страны и действуя по принципу «кто не с нами, тот против нас».

Лукашенко заявил, что в Вашингтоне хотят максимально продлить конфликт на Украине.

«На этом фоне контрастно выглядит подлинно миролюбивая ОДКБ», – считает Лукашенко.

При этом он обратил внимание, что сейчас идут учения альянса «Защитник Европы – 2022», в котором участвуют 19 стран. На польской территории под предлогом миграционного кризиса, разместили дополнительно 15 тысяч военных, в основном американцев.

Также по словам Лукашенко, белорусские власти постоянно ощущают на себе недружественную политику с украинской стороны и растущую угрозу.

Белорусский президент обратил внимание, что после выборов 2020 года Украина в вопросах взаимодействия с Беларусью «как принято говорить в народе, полностью легла под Запад».

«Украина на опережение ввела против нас санкции, то есть Запад еще не вводил никакие санкции, и американцы в том числе. Украина это сделала первой», – подчеркнул он.

По его мнению, факты, говорящие об угрозе «нашей национальной безопасности», не вызывают сомнения. Беларусь еще до начала «специальной военной операции» указывала на необоснованно высокую военную активность западных стран на Украине.

«Украину продолжают накачивать оружием. Цели понятны. Максимально ослабить Россию, утопив, как они говорят, в этой войне», – отметил Лукашенко.

При этом он акцентировал внимание на том, что отсидеться ни у кого в этой ситуации не получится, потому что западные страны желают расширить конфликт.