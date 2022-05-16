Контингент ОДКБ спас Казахстан от захвата власти экстремистами, - Путин

CentralAsia (KZ) - В Москве 16 мая проходит саммит лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), приуроченный к 30-летию договора и к 20-летию самой организации.

Президент России Владимир Путин в своем выступлении отметил, что «контингент ОДКБ спас Казахстан от захвата власти экстремистами».

«Мы подпишем совместное заявление о решимости наших государств взаимодействовать в сфере обороны», - подчеркнул российский президент.

По словам Путина, «на осень запланирована серия совместных военных учений ОДКБ, их количество будет расширяться».

«Пентагон создал десятки биолабораторий на границах нашей организации. Они собирают биоматериалы и изучают возможность создания биологического оружия, доказательства этого мы нашли во время спецоперации в Украине», - отметил Путин.

«Мы должны защищать память о великой Победе. Это важно, когда в других странах сносят памятники, запрещают возлагать цветы, перечеркивают подвиги На Украине давно закрывают глаза на разгул нацизма. Запад закрывает на это глаза, там всплеск оголтелой русофобии», - сказал Владимир Путин.

Как подчеркнул Путин, «НАТО используется, как внешнеполитический инструмент США. Это усугубляет обстановку в мире».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что в ходе саммита может быть затронута ситуация на Украине, где Россия проводит специальную военную операцию.

ОДКБ - международная организация по вопросам безопасности, участниками которой в настоящее время являются шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В 2021 году во главе ОДКБ была Беларусь, в этом году - Армения.

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