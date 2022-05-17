В Душанбе заложили капсулу для строительства нового здания посольства Казахстана

CentralAsia (TJ) - В Душанбе состоялась церемония закладки капсулы под фундамент строительства нового здания посольства Казахстана в Таджикистане, передает Аsia Рlus.

Новое здание дипмиссии Казахстана будет построено на улице Нусратулло Махсума в Душанбе.

В церемонии начала строительства комплекса приняли участие глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди, и посол Казахстана в РТ Валихан Туреханов, а также сотрудники дипломатических ведомств двух стран, представители казахской диаспоры в Таджикистане.

Строительство нового здания посольства Казахстана является практической реализацией Соглашения между правительствами двух стран о взаимном выделении земельных участков под строительство дипломатических представительств.

В сентябре 2021 года в рамках официального визита председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе Рустам Эмомали вместе с председателем Сената парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым приняли участие в церемонии закладки капсулы нового комплекса зданий посольства Таджикистана в городе Нур-Султан.

Товарооборот между Таджикистаном и Казахстаном увеличился с $40 млн в 2002 году до более $1 млн в 2020-м.

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