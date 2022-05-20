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В Испании подтвердили 30 случаев заражения оспой обезьян
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Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) -  Министерство здравоохранения Испании в пятницу, 20 мая, сообщило о 23 новых ПЦР-тестах, которые дали положительный результат на анализ наличия оспы обезьян. Таким образом, общее количество заразившихся достигло 30 человек, сообщило издание EL Pais со ссылкой на ведомство.

«Исходя из этих данных, число подтвержденных случаев равно 30, что делает Испанию страной с наибольшим количеством положительных результатов в мире», — говорится в сообщении.

По мнению экспертов минздрава, в ближайшее время будут появляться новые случаи из-за не выявленных на сегодняшний день цепочек заражения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее сообщила, что проведет экстренную встречу с участием экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян в Европе. ВОЗ сообщает, что оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки. Оно проявляется в виде лихорадки, общей интоксикации и появления сыпи на коже.

Накануне, в четверг, первых пациентов с оспой обезьян медики зарегистрировали в Италии и Швеции. В пятницу минздрав Австралии заявил о возможном первом пациенте с оспой обезьян. Также 20 мая первый случай этого заболевания подтвердили в Германии. Известно о случаях заболевании в Испании, Великобритании, Португалии и США.

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