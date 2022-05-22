Индо-Тихоокеанская стратегия США обречена на провал, уверен глава МИД Китая

министр иностранных дел Китая Ван И

CentralAsia (CA) - Индо-Тихоокеанская стратегия США, целью которой является разжигание конфронтации и подрыв мира в регионе, непременно потерпит неудачу, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари в Гуанчжоу на юге Китая.

По словам Ван И, народы Азиатско-Тихоокеанского региона хорошо помнят о конфликтах, к которым может привести гегемонизм, они стремятся к национальной стабильности и счастливой жизни. Он подчеркнул, что страны региона не хотят выбирать чью-либо сторону, главной тенденцией в регионе является содействие региональной интеграции и построение Азиатско-Тихоокеанского сообщества единой судьбы.

США, как отметил Ван И, под знаменем «свободы и открытости» в реальности формируют в регионе группировки, стремясь поставить страны региона на службу своего гегемонизма.

«Факты докажут, что так называемая Индо-Тихоокеанская стратегия по сути является стратегией создания разногласий, разжигания конфронтации и подрыва мира, в какой бы обертке ни преподносилась эта стратегия, она в конечном итоге потерпит неудачу», - приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР.