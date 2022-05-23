Time включил Зеленского и Путина в число самых влиятельных людей мира

CentralAsia (CA) - Журнал Time опубликовал ежегодный список 100 самых влиятельных людей мира. В него вошли президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин.

Ранее Зеленский стал лидером голосования среди читателей журнала, опередив Илона Маска и Бориса Джонсона. Статью о нём для Time написал президент США Джо Байден, назвав Зеленского лидером, достойным храбрости и стойкости своего народа.

"Каждый раз, когда мы общаемся, я слышу в голосе президента Зеленского неумолимую решимость человека, который глубоко верит в свой долг перед народом и ежедневно берет на себя ответственность вести за собой нацию в этот темный и трудный час", – написал Байден.

Статью о российском президенте – Владимире Путине – подготовил для Time оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает наказание в колонии во Владимирской тюрьме.

Рейтинг Time по традиции разделён на несколько категорий: "Артисты", "Новаторы", "Титаны", "Иконы", "Пионеры" и "Лидеры". Кроме Зеленого и Путина, из политических лидеров в список также вошли президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин.