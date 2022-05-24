Правительство Монголии и ООН совместно обязуются сотрудничать в области устойчивого развития Монголии

CentralAsia (MNG) - 20 мая правительство Монголии в лице министра иностранных дел Б.Батцэцэг и исполняющего обязанности министра экономики и развития Б.Жавхлан, а также страновая группа ООН в Монголии в лице постоянного координатора ООН Тапана Мишры подписали флагманский документ, согласно которому будет стратегически направлять сотрудничество ООН с Монголией в целях развития в течение следующих пяти лет. На церемонии подписания присутствовали и другие высокопоставленные лица, в том числе члены кабинета министров и представители страновой группы ООН.

Рамочная программа сотрудничества ООН в области устойчивого развития (UNSDCF) для Монголии на 2023–2027 годы тесно связана с национальной повесткой дня в области развития, сформулированной в «Видении 2050», долгосрочной политике Монголии в области развития и реформам системы развития ООН. Взяв на себя взаимные обязательства по РПООНСУР, правительство Монголии и ООН соглашаются работать вместе, чтобы Монголия продвигалась вперед в области устойчивого развития как процветающая страна, характеризующаяся инклюзивной, устойчивой, здоровой и безопасной окружающей средой, а также сплоченным обществом, основанным на правиле закона и прав человека.

Страновая группа ООН в ходе обширных и многочисленных консультаций со всеми соответствующими заинтересованными сторонами сформулировала свое видение и три стратегических приоритета, направленных на человеческое развитие и благополучие; зеленый, инклюзивный и устойчивый рост; и ориентированное на людей управление, верховенство закона и права человека.

На церемонии подписания министр Б. Батцэцэг подчеркнула важность новых рамок для ускорения реализации национальной политики развития, реализации национальных инициатив и содействия совместным усилиям международного сообщества по обеспечению устойчивого развития.

«Монголия гордится тем, что сотрудничает с системой ООН уже более 60 лет, и многолетнее сотрудничество вносит ценный вклад в национальное социально-экономическое развитие», — добавила она.

Министр Б. Жавхлан подчеркнул важность совместной приверженности решению социально-экономических и экологических проблем, определенных в этом стратегическом документе, для достижения Целей устойчивого развития.

Рамки сотрудничества подписываются в ключевой и сложный момент, когда мир, включая Монголию, борется с последствиями пандемии, и осталось менее восьми лет для достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР), как подчеркнул на церемонии подписания Постоянный координатор ООН Тапан Мишра.

«Огромная задача не может быть решена без совместной реализации правительством и активной поддержки со стороны всех заинтересованных сторон», — сказал Тапан Мишра.

Новая структура сотрудничества ускорит достижение ЦУР в Монголии за счет коллективного предложения системы ООН от 23 организаций в Монголии, резидентов и нерезидентов.

Подход ООН «никого не оставлять позади» и принципы, основанные на правах человека, занимают центральное место в реализации РПООНСУР. Руководствуясь UNSDCF как всеобъемлющим документом, подразделения ООН в Монголии будут разрабатывать свои страновые программы, чтобы претворить в жизнь видение и стратегические приоритеты, изложенные в рамках сотрудничества.

В партнерстве с правительством, партнерами по развитию, частным сектором, гражданским обществом и другими, система ООН в Монголии будет работать над достижением этих целей посредством технической помощи, наращивания потенциала, инновационных пилотных инициатив, рекомендаций по вопросам политики, стимулирования финансирования развития, социальной мобилизации, и более.

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