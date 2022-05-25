В Монголии Aspire Mining завершила предварительное исследование инфраструктуры CHPP

CentralAsia (MNG) - Aspire Mining Ltd сосредоточена на разработке металлургических угольных активов в Монголии, в основном на своем полностью принадлежащем Ovoot Coking Coal Project (OCCP).

Компания сообщила, что Sedgman Pty Ltd завершила 2-й этап предварительных проектно-конструкторских работ (FEED) для инфраструктуры установки по переработке и обогащению угля (coal handling and preparation plant (CHPP)), которая будет построена на OCCP, и выпустила свой окончательный отчет с изложением проекта и смета расходов (исследование FEED).

В ответ на отзывы, полученные во время консультаций с общественностью, устранение потенциальных выбросов пыли было четкой целью проектирования и проектирования. Результатом этого является запланированная инфраструктура для обработки угля, складирования и загрузки грузовиков. Концепция, представленная в этом предварительном исследовании, представляет собой значительно более сложное решение для обработки и обработки материалов, чем то, которое предполагалось в предварительном ТЭО от марта 2019 года. Передовые технологии также используются для минимизации потребления электроэнергии и воды.

Это важный шаг в развитии OCCP, так как создание CHPP на площадке Овоот является важным фактором для обеспечения бесперебойной поставки на рынок высококачественного металлургического угля. В настоящее время только один другой монгольский производитель коксующегося угля обогащает свой уголь на месте до всемирно признанной спецификации продукта (Mongolian Mining Corp.).

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