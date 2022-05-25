Россия будет платить по внешнему долгу в рублях, - спикер Госдумы

Вячеслав Володин

CentralAsia (CA) - На оплату внешнего долга у России есть необходимые средства. Оплата будет производиться в рублях. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя решение Минфина США об отказе продлить России лицензию по оплате внешнего долга.

«Во-первых, все необходимые денежные средства на выплаты есть. Во-вторых, платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке.

Опыт взаиморасчетов в рублях у нас есть. Контракты по газу это показали. А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Срок действия генеральной лицензии Министерства финансов США, позволявшей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, истек в среду. Финансовое ведомство во вторник сообщило, что не намерено продлевать срок действия опубликованного в марте документа, исключавшего из антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга РФ.