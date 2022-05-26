Первый ширококолейный поезд из Китая отправился в Улан-Батор

CentralAsia (MNG) - Впервые между Китаем и Монголией отправился ширококолейный контейнерный поезд. 25 мая из приграничного города Эрээн-Хото отправился первый ширококолейный грузовой поезд «Эрээн» с 54 контейнерами в Улан-Батор.

Поезд будет курсировать прямо из порта Эрээн. В порту Эрээн есть специальный выход, и поезд проходит автоматический досмотр.

В Китае используется узкая колея 1435 мм, а в Монголии — широкая колея 1520 мм. В результате международные грузовые поезда вынуждены менять колеса на железнодорожных переездах.

С запуском поезда «Эрээн» не нужно будет менять колеса, как только контейнерный поезд прибудет в порт Монголии, что сэкономит 30 процентов времени перевозки.

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